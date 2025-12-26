Σε ιστορικό χαμηλό έπεσε η ανεργία στη Ρωσία τον Νοέμβριο, όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο Reuters. Αν και μοιάζει με σχήμα οξύμωρο, εν μέσω πολέμου η ανεργία στη Ρωσία έπεσε στο 2,1%, έναντι 2.2% που ήταν τον Οκτώβριο.

Παρ' ότι η χαμηλή ανεργία φαντάζει ιδανική συνθήκη, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή και κατ' επέκταση στην ανάπτυξη, καθώς έχει μειωθεί δραματικά το εργατικό δυναμικό στη χώρα.

Η έλλειψη εργατικών χεριών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία, καθώς πολλοί εργαζόμενοι έχουν απορροφηθεί από τις ένοπλές δυνάμεις και την πολεμική βιομηχανία, ενώ έχει διακοπεί η μετανάστευση λόγω των κυρώσεων.

Οι ρωσικές αρχές προβλέπουν ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού τα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να κυμανθεί από 2,5 εκατομμύρια έως 5 εκατομμύρια άτομα.

