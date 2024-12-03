Στις ΗΠΑ η Stoli Group, ιδιοκτήτρια της ομώνυμης βότκας, κήρυξε πτώχευση, καθώς ήταν για χρόνια αντιμέτωπη με τη μείωση της ζήτησης στα οινοπνευματώδη ποτά, μετά από μακρά περίοδο δικαστικής διαμάχης με τη Ρωσία

Σύμφωνα με το CNN, η εταιρεία στην κατάθεση πτώχευσης είπε ότι «βιώνει οικονομικές δυσκολίες» και απαριθμεί μια σειρά «εκκρεμοτήτων» που κυμαίνονται μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η βότκα Stoli και το bourbon Kentucky Owl θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα στα ράφια των καταστημάτων.

Μέχρι το 2022, η Stoli πωλούνταν ως Stolichnaya στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σημαίνει «πρωτεύουσα» στα ρωσικά. Η εταιρεία συντόμευσε τον τίτλο της μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τα μποϊκοτάζ στις βότκες ρωσικής επωνυμίας. Ο ιδρυτής του Ομίλου Stoli, ο ρωσικής καταγωγής δισεκατομμυριούχος Γιούρι Σέφλερ, εξορίστηκε από την πατρίδα του το 2000 λόγω της αντίθεσής του στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ο Όμιλος Stoli βρίσκεται στο στόχαστρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τότε που ιδρύθηκε πριν από σχεδόν 25 χρόνια», δήλωσε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Stoli, Chris Caldwell. «Νωρίτερα φέτος η εταιρεία και ο ιδιοκτήτης μας κατονομάστηκαν από το ρωσικό κράτος ως εξτρεμιστικές ομάδες που εργάζονται ενάντια στα συμφέροντα της Ρωσίας».

Η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη της με τη ρωσική κυβέρνηση ανάγκασε τη Stoli να «δαπανήσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε αυτή τη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη σε όλο τον κόσμο με τις ρωσικές αρχές», σύμφωνα με την κατάθεσή της στο δικαστήριο.

Σημειώνεται ότι το ποτό κυκλοφορεί εδώ και καιρό ως ρωσική βότκα, αλλά οι εγκαταστάσεις παραγωγής του βρίσκονται στη Λετονία εδώ και αρκετές δεκαετίες. Ο Όμιλος Stoli είναι μια μονάδα του Ομίλου SPI με έδρα το Λουξεμβούργο, ο οποίος κατέχει άλλες μάρκες οινοπνευματωδών ποτών και κρασιού.

Πηγή: skai.gr

