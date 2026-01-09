Νότια Κορέα – ΗΠΑ: Διυπηρεσιακή ομάδα για συνεργασία στην πυρηνική ενέργεια

Στη σύσταση διυπηρεσιακής ομάδας εργασίας προχωρά η Νότια Κορέα, με στόχο τον συντονισμό με τις ΗΠΑ σε ζητήματα εμπλουτισμού ουρανίου και επανεπεξεργασίας πυρηνικού καυσίμου για αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς. Την εξέλιξη ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας με έδρα τη Σεούλ.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας Νότιας Κορέας – ΗΠΑ στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και αποτελεί μέρος ευρύτερης διμερούς συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και πρόνοιες για τη μείωση αμερικανικών δασμών, ενισχύοντας περαιτέρω τις οικονομικές και στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

