Ρωσία: Πάνω από 30.000 άνθρωποι εκκένωσαν περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία

Περίπου 30.415 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και 8.000 παιδιών, απομακρύνθηκαν από περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία, εξαιτίας των ουκρανικών βομβαρδισμών και των επιθέσεων, δήλωσε η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ρωσίας Τατιάνα Μασκαλκόβα στην εβδομαδιαία εφημερίδα Argumenty I Fakty.

Στην ίδια συνέντευξη, η Μασκαλκόβα είπε ότι οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν έχουν μεταφερθεί σε περίπου 1.000 κέντρα προσωρινής φιλοξενίας σε όλη τη Ρωσία.

Η Ουκρανία, μετά από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, αντεπιτίθεται με πυρά πυροβολικού κι άλλες επιθέσεις σε συνοριακές περιοχές της Ρωσίας.

Ο ρωσικός στρατός αναφέρει ότι οι βομβαρδισμοί στοχεύουν υποδομές κεντρικού χαρακτήρα για τις πολεμικές επιχειρήσεις της Μόσχας κατά του Κιέβου.

Οι ουκρανικές δυνάμεις εισέβαλαν στην περιοχή του Κουρσκ τον Αύγουστο, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο δεκάδων οικισμών και διατηρώντας τις περισσότερες θέσεις που κατέλαβαν από τότε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

