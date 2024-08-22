Ένας νεκρός από πυροβολισμό σε σχολείο στο Τέξας

Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός από πυροβολισμό στο σχολείο Franklin στο El Paso του Τέξας, σύμφωνα με την DailyMail.

Οι αξιωματούχοι της αστυνομίας δήλωσαν ότι ένας αστυνομικός από την Ανεξάρτητη Σχολική Περιφέρεια του El Paso πυροβόλησε κάποιον στο σχολείο Franklin.

Η διευθύντρια του σχολείου Amanda Bowser ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης, ότι τα μαθήματα ακυρώθηκαν λόγω ενός «περιστατικού που έλαβε χώρα τη νύχτα».

«Παρακαλώ μείνετε μακριά από το σχολείο», δημοσιεύτηκε από τη διευθύντρια στον ιστότοπο του σχολείου.

«Η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού μας είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας και συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση».

