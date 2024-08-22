Τουρκία: Στις 4 Σεπτεμβρίου η επίσκεψη του Αλ Σίσι, σύμφωνα με το CNN Turk

Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία της επίσκεψης του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στην Τουρκία, μετέδωσε το CNN Turk.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε επισκεφθεί στις 14 Φεβρουάριου το Κάιρο, όπου συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Μετά τις προεδρικές εκλογές τον Μάιο του 2023 και την επανεκλογή Ερντογάν στην Τουρκία, από τουρκικές πηγές διέρρεε η πληροφορία ότι επίκειτο επίσκεψη του Αλ Σίσι στην 'Αγκυρα, μία επίσκεψη που τελικά δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τελικά, ήταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που επισκέφθηκε πρώτος το Κάιρο.

Ο πάγος μεταξύ των δύο προέδρων άρχισε να λιώνει τον Νοέμβριο του 2022, όταν αντήλλαξαν χειραψία στο περιθώριο του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Κατάρ και τον αμοιβαίο διορισμό πρέσβεων από τις δύο χώρες το περασμένο καλοκαίρι. Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2013 στην Αίγυπτο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών εισήλθαν σε περίοδο κρίσης και οι διπλωματικές τους σχέσεις υποβαθμίστηκαν σε επίπεδο επιτετραμμένου. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ταχθεί στο πλευρό του Αιγύπτιου ανατραπέντα προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι, χαρακτηρίζοντας τον Αλ-Σίσι «δολοφόνο και πραξικοπηματία».

Στις αρχές Αυγούστου, επισκέφθηκε το Κάιρο ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και εκεί είχε ανακοινώσει ότι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας - Αιγύπτου θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αιγύπτιου προέδρου στην Τουρκία και ότι ο ίδιος και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπάντρ Αμπντελάτι, συζήτησαν τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη συνάντηση αυτή.

Κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και πριν από τη συνάντησή του με τον Αμπντελάτι, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε γίνει δεκτός στο Ελ Αλαμέιν από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με τον οποίο συζήτησε περιφερειακά και διεθνή θέματα.

«Ως δύο ισχυροί παράγοντες της περιοχής, είμαστε αποφασισμένοι να βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία» είχε δηλώσει τότε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, σημειώνοντας πως «αν συμπεριφερθούμε συντονισμένα και σε συνεννόηση, αυτό θα προσδώσει δύναμη στην ισχύ των χωρών μας» και πως «αν το πετύχουμε αυτό θα συμβάλει στην ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής».

Σε από κοινού δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση, ο Χακάν Φιντάν, ανέφερε ότι συζήτησε με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ «και για ενεργειακά θέματα που έχουν στρατηγική σημασία» τονίζοντας πως η Αγκυρα θεωρεί την Αίγυπτο έναν μακροπρόθεσμο αξιόπιστο εταίρο στον τομέα αυτό. «Είχαμε επίσης την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις δυνατότητές μας σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της πυρηνικής ενέργειας» είπε ο Τούρκος υπουργός.

Οι δύο πλευρές έχουν θέσει ως στόχο να αυξήσουν τον όγκο των μεταξύ τους εμπορικών συναλλαγών στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια εντός των επόμενων πέντε ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

