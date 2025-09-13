Λογαριασμός
Το Ισραήλ κτύπησε πολυώροφο κτίριο στη Γάζα - «Το χρησιμοποιούσε η Χαμάς» - Δείτε βίντεο

«Μέσα στο κτίριο, η Χαμάς δημιούργησε στρατιωτικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την προώθηση και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των IDF»

Πόλη της Γάζας

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το Σάββατο το πρωί, ένα πολυώροφο κτίριο που χρησιμοποίησε η Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

«Μέσα στο κτίριο, η Χαμάς δημιούργησε στρατιωτικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την προώθηση και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των IDF στην περιοχή», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Δείτε βίντεο από τον βομβαρδισμό: 

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των IDF εξέδωσε εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους της πόλης της Γάζας, τους οποίους κάλεσε να κινηθούν προς τα νότια. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότεροι από 250.000 κάτοικοι της Γάζας έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη.

