Ρωσία: Ο Πούτιν παρασημοφόρησε τον Λαβρόφ - Βίντεο

«Τα κατορθώματα των υπερασπιστών της Πατρίδας, που επιτεύχθηκαν στο όνομα της ελευθερίας και του ένδοξου μέλλοντος της πατρίδας τους, προκαλούν αίσθημα υπερηφάνειας και ευγνωμοσύνης», τόνισε την Πέμπτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την απονομή παρασήμων σε Ρώσους αξιωματούχους, στρατιωτικούς και δημόσια πρόσωπα στο Κρεμλίνο.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας παρασημοφόρησε και τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Ο Λαβρόφ παρέλαβε το παράσημο του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε «την αφοσίωση και την ετοιμότητα του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας».



Сергей Лавров получил орден Андрея Первозванного из рук Владимира Путина в Кремле:https://t.co/JlUTXi9eTi



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/oj1NfexKus — ТАСС (@tass_agency) May 22, 2025

Ο Λαβρόφ, αφοσιωμένος στον Πούτιν, υπηρετεί ως υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας από το 2004. Την παραμονή του στο ρωσικό υπουργείο την έχουν εγκρίνει δύο Ρώσοι πρόεδροι, ο Πούτιν και ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Πριν ανέλθει στο ανώτατο αξίωμα των Ρώσων διπλωματών, ο Λαβρόφ υπηρετούσε σε διάφορα διπλωματικά πόστα, όπως τη ρωσική αντιπροσωπία στον ΟΗΕ από το 1994 ως το 2004.

Εκτός από τη ρωσική, που αποτελεί τη μητρική του γλώσσα, ομιλεί αγγλικά, γαλλικά και σιναλεζικά.

Πηγή: skai.gr

