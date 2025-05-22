Με 215 ψήφους υπέρ και 214 κατά η Βουλή των Αντιπροσώπων πέρασε οριακά σήμερα το πακέτο σαρωτικών φοροελφρύνσεων και δαπανών που προώθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μια σημαντική νίκη του Τραμπ και του προέδρου της Βουλής, Μάικ Τζόνσον.

Το ψήφισμα αυτό θα κατατεθεί στη συνέχεια στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να κάνουν τις δικές τους αλλαγές σε αυτό.

Η προσπάθεια ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων σηματοδότησε μια σημαντική δοκιμασία για την επιρροή του Τραμπ και του Τζόνσον. Οι Ρεπουμπλικάνοι ηγέτες συμμετείχαν σε εντατικές διαπραγματεύσεις για το νομοσχέδιο και ο Τραμπ απηύθυνε ένθερμες εκκλήσεις στους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για την ψήφισή του.

Οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές Τόμας Μάσι από το Κεντάκι και Γουόρεν Ντέιβιντσον από το Οχάιο ψήφισαν κατά του νομοσχεδίου, ενώ παρών ψήφισε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελευθερίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Άντι Χάρις από το Μέριλαντ.

Το νομοθετικό πακέτο περιλαμβάνει μέτρα που θα επηρεάσουν σε βάθος δύο από τα βασικά προγράμματα κοινωνικής ασφάλειας της χώρας - το Medicaid και τα κουπόνια τροφίμων - ενώ παράλληλα καταστά ουσιαστικά μόνιμες όλες τις τρισεκατομμύρια σε δολάρια φορολογικές ελαφρύνσεις του ατομικού εισοδήματος που περιέχονται στον Νόμο περί Φορολογικών Περικοπών και Απασχόλησης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του 2017.

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων παρουσίασαν μια σειρά αλλαγών στο νομοσχέδιο το βράδυ της Τετάρτης, σε μια προσπάθεια να κερδίσουν την υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών που αντιτίθενται. Αυτές οι αλλαγές περιελάμβαναν την επιτάχυνση των απαιτήσεων εργασίας για το Medicaid έως το τέλος του 2026, από τις αρχές του 2029. Οι Ρεπουμπλικάνοι αποφάσισαν επίσης μεταξύ άλλων διατάξεων να καταργήσουν σταδιακά τις φορολογικές πιστώσεις ενέργειας της εποχής Μπάιντεν νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Οι ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησαν σε ψηφοφορία για την ατζέντα του Τραμπ, αφότου ο πρόεδρος κάλεσε κατ' ιδίαν τους βασικούς αντιφρονούντες να μην εκτροχιάσουν το πακέτο περικοπών φόρων και δαπανών.

Ο Τραμπ είχε καλέσει μέλη μιας βασικής πτέρυγας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στον Λευκό Οίκο σε μια στιγμή κρίσης για τον Πρόεδρο της Βουλής Τζόνσον αφού μισή ντουζίνα συντηρητικοί ήθελαν να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Αλλά από το βράδυ της Τετάρτης η εικόνα άλλαξε και το ο Τζόνσον και η ηγετική του ομάδα φάνηκαν βέβαιοι ότι ο Τραμπ είχε βοηθήσει να επανέλθει το νομοσχέδιο σε καλό δρόμο.

Η νομοθεσία, την οποία οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ονομάσει «One Big Beautiful Bill Act», στοχεύει στην εκπλήρωση πολλών υποσχέσεων του Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο και αγγίζει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών ζητημάτων.

