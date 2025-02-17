Δικαστήριο της Ινδίας καταδίκασε σήμερα έναν άνδρα 31 ετών για τον βιασμό και τον φόνο μιας νεαρής Ιρλανδής στο τουριστικό κρατίδιο Γκόα, σχεδόν οκτώ χρόνια μετά το έγκλημα.

Το θύμα, το όνομα του οποίου δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιηθεί βάσει του ινδικού νόμου, ήταν 28 ετών όταν είχε επισκεφθεί το Γκόα, τον Μάρτιο του 2017 όπου γνώρισε τον Βικάτ Μπαγκάτ, τον άνθρωπο που καταδικάστηκε για το έγκλημα.

"Σήμερα το δικαστήριο εξέδωσε την οριστική ετυμηγορία, ισόβια κάθειρξη για τον κατηγορούμενο", δήλωσε ο αστυνομικός Φιλομένο Κόστα στο πρακτορείο ειδήσεων ANI, στο οποίο το Reuters έχει μειοψηφικό μερίδιο.

Ο δικηγόρος της, ο Βικάς Βάρμα, είπε ότι το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε σε μια δασική περιοχή της παραλίας Παλόλεμ στο Γκόα και έφερε πολλαπλά τραύματα, κάποια από αυτά στο πρόσωπο.

"Τίποτα δεν μπορεί να αντισταθμίσει την απώλεια ενός παιδιού, αλλά η ποινή γλύκανε τον πόνο της οικογένειας. Ήταν ένας μακροχρόνιος αγώνας σχεδόν οκτώ χρόνων αλλά αποδόθηκε δικαιοσύνη", ανέφερε ο Βάρμα σε ανακοίνωσή του στο Reuters.

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι η γυναίκα βιάστηκε και το πρόσωπό της συνεθλίβη με ένα μπουκάλι μπίρας ώστε να είναι δύσκολα αναγνωρίσιμη, είπε ο δικηγόρος.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Μπαγκάτ ζήτησαν την επιείκεια του δικαστηρίου κατά την έκδοση της απόφασης, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης, ενώ το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επικοινωνήσει μαζί τους.

Η Ινδία αυστηροποίησε τους νόμους για τον βιασμό και θέσπισε ειδικά δικαστήρια που εκδικάζουν υποθέσεις με τη διαδικασία του fast-track μετά τον ομαδικό βιασμό και τον θάνατό το 2012 μιας νεαρής γυναίκας μέσα σε λεωφορείο στο Νέο Δελχί, που σόκαρε τη διεθνή κοινότητα.

Αλλά μια δεκαετία και πλέον αργότερα η εικόνα παραμένει ζοφερή.

Έρευνες του Reuters έδειξαν τον περασμένο χρόνο ότι η Ινδία μείωσε τον αριθμό αυτών των δικαστηρίων που είχε θέσει ως στόχο, σε 790 μέχρι το 2026, σε σχέση με 2.600 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Τον περασμένο μήνα δικαστήριο επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης σε έναν εθελοντή της αστυνομίας που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τον φόνο μιας γιατρού σε νοσοκομείο της Κολκάτα (Καλκούτα), αυτής της πόλης της ανατολικής Ινδίας.

