Ρωσία: Ο κόσμος εκτιμά τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει και εκτιμά τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο συνομιλιών για την ειρήνη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ντμίτριεφ τόνισε ότι «ολόκληρος ο κόσμος εκτιμά τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ και της ομάδας του για την ειρήνη». Ο ίδιος κατέχει τη θέση του ειδικού απεσταλμένου του Βλαντίμιρ Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία με το εξωτερικό.

The whole world 🌍 appreciates President Trump and his team’s peace efforts. 🕊️ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 28, 2025

Πηγή: skai.gr

