Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα περίπου στις 20:30 (ώρα Ελλάδας) για έναν νέο γύρο κρίσιμων συνομιλιών με στόχο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας ότι «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος» και «οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο».

Την άποψη αυτή συμμερίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος, με τους δύο ηγέτες να τονίζουν ότι «το 95% του σχεδίου για το τέλος του πολέμου έχει συμφωνηθεί».

Η κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών:

Τραμπ: Σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο «εξαιρετική». «Δεν ξέρω ακριβώς το ποσοστό, αλλά καλύψαμε, όπως θα έλεγαν ορισμένοι, το 95%».

«Πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά. Μπορεί να είμαστε πολύ κοντά ή να υπάρχουν ένα ή δύο πολύ δύσκολα ζητήματα, ακανθώδη ζητήματα. Αλλά πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα κάναμε μεγάλη πρόοδο, αλλά στην πραγματικότητα την κάναμε τον τελευταίο μήνα. Δεν είναι μια συμφωνία που γίνεται σε μια μέρα. Υπάρχουν πολύ περίπλοκα ζητήματα», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε ότι προσφέρθηκε να μιλήσει στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας. «Νομίζω ότι πιθανώς θα βοηθούσε, αλλά δεν το γνωρίζω αυτό», σχολίασε χαρακτηριστικά, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος παρενέβη λέγοντας ότι είναι «ευπρόσδεκτος».

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν πραγματικά απαραίτητο, αλλά αν αυτό βοηθούσε να σωθούν 25.000 ζωές το μήνα ή ό,τι άλλο μπορεί να είναι, σίγουρα θα ήμουν πρόθυμος να το κάνω», απάντησε ο Τραμπ.

Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι για ειρήνη

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά τον Τραμπ «για την υπέροχη συνάντηση σε αυτό το καταπληκτικό μέρος». Ανέφερε ότι συζήτησαν σήμερα «όλες τις πτυχές του πλαισίου ειρήνης» και ότι το σχέδιο των 20 σημείων ειρήνης έχει «συμφωνηθεί κατά 90%».

«Συμφωνήσαμε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ένα βασικό ορόσημο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται σε όλες τις πτυχές», πρόσθεσε.

Έπειτα, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία έχει «διαφορετική θέση» από τη Ρωσία όσον αφορά στο Ντονμπάς. «Πρέπει να σεβόμαστε τον νόμο και τον λαό μας», καθώς και «το έδαφος που ελέγχουμε», είπε τονίζοντας ότι «φυσικά η στάση μας είναι πολύ σαφής. Γι’ αυτό ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα».

Σημειώνεται ότι Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησαν με τους ηγέτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ολοκλήρωση των διμερών συνομιλιών τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας.

Τραμπ: Ο Πούτιν μιλά σοβαρά για την ειρήνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, τόνισε ότι ο Πούτιν «μιλά σοβαρά για την ειρήνη» παρά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο.

«Πιστεύω ότι και η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει μερικές πολύ ισχυρές επιθέσεις – και δεν το λέω αυτό με αρνητικό τρόπο», συμπλήρωσε.

⚡️Trump and Zelensky meet in Florida. pic.twitter.com/hSgoncPpTV — S2FUncensored (@S2FUncensored) December 28, 2025

«Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πιστεύω ότι και οι δύο πρόεδροι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία που είναι καλή για την Ουκρανία, καλή για όλους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό».

Πρόσθεσε ότι «θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτές θα είναι ισχυρές. Και οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό. Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν φερθεί πραγματικά υπέροχα και είναι σύμφωνες με αυτήν τη συνάντηση και με την επίτευξη μιας συμφωνίας. Είναι όλοι υπέροχοι άνθρωποι».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι δεν έχει κάποια προθεσμία και ότι τον ενδιαφέρει να τερματίσει τον πόλεμο.

Σχολίασε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν «μεγάλα οικονομικά οφέλη» για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Υπάρχει πολύς πλούτος που μπορεί να αποκτηθεί και υπάρχει ένα μεγάλο οικονομικό όφελος για την Ουκρανία, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ζελένσκι: Το 90% του ειρηνευτικού σχεδίου έχει ολοκληρωθεί, παραμένουν δύο αγκάθια

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη φιλοξενία και ελπίζει ότι οι συνομιλίες θα «φέρουν την ειρήνη όσο το δυνατόν συντομότερα», λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το 90% ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, το οποίο έχει εκπονηθεί από κοινού από την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, παραμένουν δύο βασικά αγκάθια: το μέλλον των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία που βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο και το καθεστώς ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής που τελεί υπό ρωσική κατοχή.

Του ζητήθηκε να απαντήσει αν πιστεύει ότι θα υπάρξουν εδαφικές παραχωρήσεις, αλλά δεν δεσμεύτηκε, λέγοντας ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα.

Επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν πριν από τη συνάντηση με Ζελένσκι

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μόλις είχε μια «καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας», όπως έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση με τον Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί στην κύρια τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο και ότι οι δημοσιογράφοι είναι καλεσμένοι να παρευρεθούν.

Το Κρεμλίνο εξέδωσε επίσης σύντομη ανακοίνωση για την επικοινωνία των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι θα συνομιλήσουν και πάλι τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση του Αμερικανού ηγέτη με τον Ζελένσκι.

Οι δύο άνδρες μίλησαν στο τηλέφωνο για 1 ώρα και 15 λεπτά, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Είπε ότι η κλήση – η οποία είχε «φιλικό τόνο» και περιελάμβανε ανταλλαγή «χριστουγεννιάτικων ευχών» – ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ ήθελε να συζητήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Ο Ουσάκοφ είπε ότι ο Τραμπ «άκουσε προσεκτικά» την εκτίμηση της Ρωσίας για τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ πιστεύουν ότι το Κίεβο πρέπει να λάβει «χωρίς καθυστέρηση» απόφαση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Τραμπ και ο Πούτιν θα πραγματοποιήσουν άλλη μια τηλεφωνική συνομιλία απόψε, μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι.

Η αμερικανική και ουκρανική αντιπροσωπεία

Αρκετοί σύμβουλοι και υπουργοί βρίσκονται στην τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συναντούσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεταξύ αυτών είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, η Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχης του προέδρου, καθώς και ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων. Παρόντες ήταν επίσης ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου για την ειρήνη, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ των Ουκρανών αξιωματούχων που συνοδεύουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν και ο υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, Ολεξίι Σομπολέφ.

Η παρουσία του υποδηλώνει ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν, τουλάχιστον εν μέρει, στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, την οποία ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να αποφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη. «Υπάρχει πολύς πλούτος που μπορεί να παραχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Ένας άνδρας σκοτώθηκε και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής βομβιστικής επίθεσης στην Ουκρανία, λίγες ώρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχτεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα.

Τοπικοί αξιωματούχοι στην πόλη Σλοβιάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας δήλωσαν ότι τρεις κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες που εκτόξευσε η Ρωσία χτύπησαν ιδιωτικές κατοικίες κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.

Αυτό συνέβη μια μέρα μετά την επίθεση της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου και τον τραυματισμό 27.

