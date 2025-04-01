Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δέχτηκε σήμερα στο Κρεμλίνο τον πολιτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Μίλοραντ Ντόντικ, που καταζητείται από τις δικαστικές αρχές της χώρας του για «επίθεση κατά της συνταγματικής τάξης».

Το Κρεμλίνο έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει τους δύο άνδρες να ανταλλάσουν χειραψία και στη συνέχεια να συζητούν.

«Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω στη Μόσχα», είπε ο Πούτιν απευθυνόμενος στον Ντόντικ.

Ο διπλωματικός σύμβουλος του Ρώσους προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ συμμετείχε σε αυτήν τη συνάντηση.

Ο Μίλοραντ Ντόντικ επιβεβαίωσε λίγο αργότερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι συναντήθηκε με τον Πούτιν, «για 26η φορά», όπως υποστηρίζει. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «γνωρίζει τις λεπτομέρειες, τη γενική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Ενδιαφέρεται για το τι ζητούν οι απλοί άνθρωποι εκεί πέρα», πρόσθεσε.

Στο μήνυμά του ο Ντόντικ χαρακτηρίζει τη Ρωσία «πολύ σημαντική χώρα» για τη Σερβική Δημοκρατία, την οντότητα των Σέρβων της Βοσνίας. «Ανέκαθεν ήταν αντικειμενική», υποστήριξε.

Η δικαιοσύνη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ντόντικ την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από μια σειρά αποσχιστικών ενεργειών στις οποίες προέβησαν οι αυτόνομοι θεσμοί της Σερβικής Δημοκρατίας. Το ένταλμα δεν τον εμπόδισε ωστόσο να μεταβεί αρχικά στη Σερβία και στη συνέχεια στο Ισραήλ, όπου συμμετείχε σε μια διάσκεψη με θέμα τον αντισημιτισμό. Να σημειωθεί ωστόσο ότι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν υπάρχει καμία «ερυθρά αναγγελία» σε βάρος του Ντόντικ στον ιστότοπο της Ιντερπόλ.

Κάθε χώρα μέλος της Ιντερπόλ, όπως η Βοσνία, μπορεί να ζητήσει από τη διεθνή αστυνομία να εκδώσει «ερυθρά αγγελία» σε βάρος κάποιου προσώπου και να την ανακοινώσει στα υπόλοιπα μέλη. Η Ιντερπόλ πάντως προχωρά σε επαλήθευση των καταγγελλομένων και, σε περίπτωση ευαίσθητων ή πολιτικών θεμάτων, όπως στην περίπτωση του Ντόντικ, αυτό μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο.

Ο Μίλοραντ Ντόντικ δηλώνει εδώ και πολλές εβδομάδες ότι είναι θύμα «πολιτικής δίωξης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.