Χάος στα… ΚΤΕΛ της Νέας Υόρκης μετά από σύγκρουση λεωφορείων

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση, η οποία οδήγησε στη διακοπή κυκλοφορίας στον σταθμό και αναστολή δρομολογίων

νεα υόρκη

Ο τερματικός σταθμός λεωφορείων της Νέας Υόρκης που διαχειρίζεται η Λιμενική Αρχή της πόλης έκλεισε σήμερα, μετά από σύγκρουση λεωφορείων σήμερα το πρωί (τοπική ώρα). 

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση, η οποία οδήγησε στη διακοπή κυκλοφορίας στον σταθμό και αναστολή δρομολογίων.

Το CBS μετέδωσε πως τρία λεωφορεία συγκρούστηκαν μεταξύ τους περίπου στις 6:15 τοπική ώρα (15:15 ώρα Ελλάδας).

Άλλα αμερικανικά μμε αναφέρουν για σύγκρουση δύο λεωφορείων

Mέχρι στιγμής τα αίτια του συμβάντος παραμένουν άγνωστα

Ο εμβληματικός αλλά ετοιμόρροπος τερματικός σταθμός λεωφορείων της Νέας Υόρκης θα μετατραπεί σε μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση έως το 2031, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της πολιτείας. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νέα Υόρκη
