Χάος στα… ΚΤΕΛ της Νέας Υόρκης μετά από σύγκρουση λεωφορείων

Ο τερματικός σταθμός λεωφορείων της Νέας Υόρκης που διαχειρίζεται η Λιμενική Αρχή της πόλης έκλεισε σήμερα, μετά από σύγκρουση λεωφορείων σήμερα το πρωί (τοπική ώρα).

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση, η οποία οδήγησε στη διακοπή κυκλοφορίας στον σταθμό και αναστολή δρομολογίων.

NYC’s Port Authority Bus Terminal closes after buses crash at transit hub https://t.co/6rICrFyjTZ pic.twitter.com/U9YAXttSCI — New York Post (@nypost) July 2, 2025

Το CBS μετέδωσε πως τρία λεωφορεία συγκρούστηκαν μεταξύ τους περίπου στις 6:15 τοπική ώρα (15:15 ώρα Ελλάδας).

Άλλα αμερικανικά μμε αναφέρουν για σύγκρουση δύο λεωφορείων

UPDATE: The New York Port Authority bus terminal is closed due to a multi-bus accident. NJ Transit bus service is being diverted. https://t.co/fAmTCvrnpj — News 12 New York (@News12) July 2, 2025

Mέχρι στιγμής τα αίτια του συμβάντος παραμένουν άγνωστα

Ο εμβληματικός αλλά ετοιμόρροπος τερματικός σταθμός λεωφορείων της Νέας Υόρκης θα μετατραπεί σε μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση έως το 2031, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της πολιτείας.

UPDATE: Port Authority Awards Construction Contract for Ramp Structure, Storage and Staging Facility as Part of Midtown Bus Terminal Project



The contract includes:

• A 7-story facility—first as an interim terminal, then as a staging hub for 350+ buses

• A ramp connecting… pic.twitter.com/hvGuAv9tI0 — Port Authority of NY & NJ (@PANYNJ) June 26, 2025

Πηγή: skai.gr

