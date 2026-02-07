Νέος συναγερμός σήμανε στην Πολωνία. Ο εναέριος χώρος νοτιοανατολικά της χώρας έκλεισε και πάλι τις τελευταίες ώρες λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας».

Το αεροδρόμιο του Λουμπλίν δεν είναι προσβάσιμο λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην περιοχή για να διασφαλίσουν την κρατική ασφάλεια.

Όπως αναφέρει ο πολωνικός οργανισμός αεροναυτηλίας, τα αεροδρόμια Ρζέσοφ και Λουμπλίν ανέστειλαν προσωρινά τις δραστηριότητές τους για να διασφαλίσουν την ελεύθερη λειτουργία της στρατιωτικής αεροπορίας.

Η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 δημοσίευσε στο X ότι το κλείσιμο αφορούσε αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Τα αεροδρόμια του Ρζεσζόφ και του Λούμπλιν ανέστειλαν προηγουμένως τις λειτουργίες τους για ένα διάστημα τον περασμένο μήνα, επικαλούμενα τακτικές λειτουργίες και μη ύπαρξη απειλής για τον πολωνικό εναέριο χώρο.

Πηγή: skai.gr

