Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 22 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας που εξαπολύθηκαν εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Διευκρίνισε μέσω Telegram ότι δέκα drones καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Ραστόφ και τα υπόλοιπα πάνω από τις περιφέρειες Μπιέλγκοροντ, Βαρόνεζ, Κουρσκ, Μπριάνσκ και Σμαλένσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

