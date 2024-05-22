Την οργή των κατοίκων του κρατιδίου του κρατιδίου Μαχαράστρα της Ινδίας έχει προκαλέσει η ποινή που επιβλήθηκε σε 17χρονο γιο πλούσιου εργολάβου, ο οποίος σκότωσε σε τροχαίο δύο ανθρώπους και τη γλίτωσε με 15ήμερη κοινωφελή εργασία και μία έκθεση 300 λέξεων για τον κώδικα οδική κυκλοφορίας!

Το δυστύχημα συνέβη την περασμένη Κυριακή, στην πόλη Πούνε, όταν ο μεθυσμένος 17χρονος χτύπησε με την λευκή Porsche του ένα μηχανάκι, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί.

Ο έφηβος συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δικαστήριο Ανηλίκων. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και την εξωφρενική ποινή της κοινωφελούς εργασίας και της έκθεσης.

Η υπόθεση προκάλεσε την λαϊκή οργή και ακόμα και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του κρατιδίου, Ντιβέντρα Φαντνάβις, δήλωσε ότι «η απόφαση του δικαστηρίου ανηλίκων προκάλεσε έκπληξη» και ότι ο νεαρός πρέπει να δικαστεί ως ενήλικας για «ειδεχθές» έγκλημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο έφηβος είναι ηλικίας 17 ετών και οκτώ μηνών. Με την αλλαγή το 2015 της ινδικής νομοθεσίας για τους ανηλίκους, παιδιά ηλικίας άνω των 16 ετών μπορούν να δικάζονται ως ενήλικοι εφόσον φέρονται να διέπραξαν «ειδεχθές» έγκλημα.



Πηγή: skai.gr

