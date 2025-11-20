Ινδία: Τέσσερις ακόμη συλλήψεις για τη φονική έκρηξη στο Νέο Δελχί

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Ινδίας ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τέσσερα ακόμη άτομα, τα οποία σχετίζονται με τη φονική έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Νέο Δελχί την προηγούμενη εβδομάδα, την πρώτη επίθεση τέτοιου μεγέθους στην πρωτεύουσα της χώρας εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Η έκρηξη του αυτοκινήτου στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 32, έξω από το ιστορικό Κόκκινο Φρούριο στις 10 Νοεμβρίου.

Οι τέσσερις κύριοι κατηγορούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί ως οι Dr. Μουζαμίλ Σακίλ Γκανάι, Dr. Αντίν Αχμέντ Ραδέρ και ο Μούφτι Ιρφάν Άχμεντ Γουαγκάι, οι οποίοι κατάγονται από το Κασμίρ, καθώς και η Dr. Σαχίν Σαΐντ από την πόλη Λακνάου στον βορρά, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ερευνών (NIA).

«Όλοι τους είχαν διαδραματίσει καίριο ρόλο στην τρομοκρατική επίθεση», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωση στο X, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον φερόμενο ρόλο τους.

Οι Γκανάι, Ραδέρ και Γουαγκάι βρίσκονταν ήδη υπό κράτηση από την αστυνομία του Τζαμμού και Κασμίρ, η οποία τους συνέλαβε την περασμένη εβδομάδα υποστηρίζοντας ότι ήταν μέλη τρομοκρατικής ομάδας συνδεδεμένης με τις πακιστανικές οργανώσεις Τζαΐς-ε-Μοχάμεντ και Άνσαρ Γκαζουάτ-ουλ-Χιντ.

Η NIA δήλωσε ότι είχε συλλάβει ακόμη δύο άτομα την Κυριακή και τη Δευτέρα. Τα κατονόμασε ως τον Άμιρ Ράσιντ Άλι, στο όνομα του οποίου ήταν καταχωρημένο το αυτοκίνητο, και τον Τζασίρ Μπιλάλ Γουάνι, ο οποίος φέρεται να παρείχε τεχνική βοήθεια στον βομβιστή αυτοκτονίας Ουμάρ Ουν Νάμπι, επίσης γιατρό.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι οι τρεις αυτοί άνδρες κατάγονται επίσης από το Τζαμμού και Κασμίρ, τη μοναδική ινδική περιοχή με μουσουλμανική πλειοψηφία, όπου μαχητές συγκρούονταν επί δεκαετίες με τις δυνάμεις ασφαλείας, προτού η βία μειωθεί τα τελευταία χρόνια.

