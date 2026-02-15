Ρωσία: Καταρρίφθηκαν πέντε drones λίγο πριν φτάσουν πάνω από το κέντρο της Μόσχας

Οι ρωσικές αντιαεροπορικές άμυνες, κατέρριψαν πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Κυριακή στις προσβάσεις προς τη Μόσχα, ανέφερε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν (Sergei Sobyanin), σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η πόλη της Μόσχας αποτελεί συχνό στόχο ουκρανικών drones από τότε που η Ρωσία διέταξε την αποστολή δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών στην Ουκρανία το 2022.
Οι δύο πλευρές έχουν επαναλάβει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης τις τελευταίες ημέρες, μετά τη λήξη μιας εκεχειρίας που είχε μεσολαβήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τέτοιου είδους πλήγματα.
