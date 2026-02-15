Η Ουκρανία έπληξε με drones το ρωσικό λιμάνι Ταμάν στη Μαύρη Θάλασσα

Σφοδρή επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές στο λιμάνι του Ταμάν και σε δεξαμενές καυσίμων.

Η αντιαεροπορική άμυνα προσπαθούσε όλη τη νύχτα να απωθήσει ουκρανικά drones, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βενιαμίν Κοντρατίεφ σε ανάρτησή του στο Telegram νωρίς την Κυριακή.

Οι μεγαλύτερες ζημιές αναφέρθηκαν στον οικισμό Βόλνα, στην περιφέρεια Τεμριούκ, όπου βρίσκεται το λιμάνι του Ταμάν. Μία δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και τερματικοί σταθμοί του λιμανιού επλήγησαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέπτυξαν 126 άτομα και 34 μονάδες για να περιορίσουν αρκετές πυρκαγιές. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και έλαβαν ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Drones hit Russia's Krasnodar region overnight with explosions reported in Krasnodar, Novorossiysk, Gelendzhik, Sochi, Anapa, Tuapse and Adygea over several hours. https://t.co/xFS91397mP pic.twitter.com/Z9EL5nm0fm — WarTranslated (@wartranslated) February 15, 2026

Το λιμάνι του Ταμάν -που βρίσκεται σε χερσόνησο, απέναντι από την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014- αποτελεί διαμετακομιστικό κόμβο για πετρέλαιο, υγραέριο, σιτηρά, λιπάσματα και άλλα φορτία.

Παράλληλα, μία από τις πιο παρατεταμένες και έντονες επιθέσεις μέχρι σήμερα δέχθηκε και η παραθαλάσσια πόλη του Σότσι, δήλωσε ο δήμαρχος Αντρέι Προσουνίν. Μικρές ζημιές αναφέρθηκαν στην πόλη του Σότσι και στο χωριό Γιούροβκα κοντά στην Ανάπα, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Ρωσία έχει πλήξει επανειλημμένως ουκρανικές πόλεις και έχει προκαλέσει ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της χώρας με ομοβροντίες πυραύλων κρουζ και βαλλιστικών πυραύλων, σε συνδυασμό με σμήνη drones που φέρουνξ εκρηκτικά, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα και θέρμανση μέσα σε συνθήκες παγωνιάς.

Η Ουκρανία ανταποδίδει με επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς, λιμάνια και τμήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης στις νότιες περιοχές και σε παραμεθόριες περιφέρειες.

Την περασμένη εβδομάδα, η περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας ανέφερε ότι πάνω από 220.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα μετά από επίθεση. Οι τοπικές αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση της παροχής ζεστού νερού στα σπίτια που επλήγησαν, όμως τα κατοικημένα κτίρια που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα θέρμανσης δεν θα μπορούν να έχουν ζεστό νερό μέχρι το τέλος της περιόδου θέρμανσης, ανέφερε το Σάββατο η τοπική διοίκηση. Η περίοδος αυτή συνήθως ολοκληρώνεται τον Απρίλιο ή στις αρχές Μαΐου.



