Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σήμερα την ένοπλη επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την εβραϊκή γιορτή Χανουκά, επιβεβαιώνοντας πως μεταξύ των νεκρών είναι και Ρώσοι υπήκοοι.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βάρβαρη επίθεση εξτρεμιστών, εξαιτίας της οποίας 15 άνθρωποι –ανάμεσά τους ένα 10χρονο κορίτσι– σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν», αναφέρει η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα σε δήλωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου. Έχουμε ενημερωθεί πως «συμπατριώτες μας, μόνιμοι κάτοικοι Αυστραλίας, συγκαταλέγονται στους νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης».

Η Ρωσία τάσσεται υπέρ ενός «ανένδοτου αγώνα» εναντίον της τρομοκρατίας σε οποιαδήποτε μορφή της, υπογραμμίζει η Ζαχάροβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.