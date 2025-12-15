Τουρκία: F-16 κατέρριψαν drone που προσέγγισε τον τουρκικό εναέριο χώρο

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που πλησίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο από τη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εναέριο ίχνος εντοπίστηκε και τέθηκε υπό παρακολούθηση στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών. Για λόγους ασφάλειας του εναέριου χώρου, δόθηκε εντολή σε μαχητικά F-16, τα οποία επιχειρούσαν υπό εθνικό και ΝΑΤΟϊκό έλεγχο, να τεθούν σε κατάσταση άμεσης αντίδρασης.

Όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μη επανδρωμένο αεροσκάφος που είχε τεθεί εκτός ελέγχου. Προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος, το UAV καταρρίφθηκε σε ασφαλή περιοχή εκτός κατοικημένων ζωνών.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προέλευση ή την ιδιοκτησία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Düşürülen İHA ile ilgili açıklama. pic.twitter.com/ePilFhPaTM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.