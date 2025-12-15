Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουρκία: F-16 κατέρριψαν drone που προσέγγισε τον τουρκικό εναέριο χώρο

Για λόγους ασφάλειας του εναέριου χώρου, δόθηκε εντολή σε μαχητικά F-16, τα οποία επιχειρούσαν υπό εθνικό και ΝΑΤΟϊκό έλεγχο, να τεθούν σε κατάσταση άμεσης αντίδρασης, αναφέρει η ανακοίνωση

τουρκικό F16

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που πλησίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο από τη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εναέριο ίχνος εντοπίστηκε και τέθηκε υπό παρακολούθηση στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών. Για λόγους ασφάλειας του εναέριου χώρου, δόθηκε εντολή σε μαχητικά F-16, τα οποία επιχειρούσαν υπό εθνικό και ΝΑΤΟϊκό έλεγχο, να τεθούν σε κατάσταση άμεσης αντίδρασης.

Τουρκία

Όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μη επανδρωμένο αεροσκάφος που είχε τεθεί εκτός ελέγχου. Προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος, το UAV καταρρίφθηκε σε ασφαλή περιοχή εκτός κατοικημένων ζωνών.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προέλευση ή την ιδιοκτησία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Μαύρη Θάλασσα Πόλεμος στην Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark