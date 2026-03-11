NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε -πιθανώς στα πόδια- την πρώτη ημέρα του πολέμου

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του νέου ηγέτη του Ιράν μεταφέρουν οι New York Times μετά την είδηση που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος.

Όπως αναφέρουν οι NYT, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να τραυματίστηκε -πιθανώς στα πόδια- κατά την πρώτη ημέρα των ισραηλινο-αμερικανικών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η έκταση των τραυματισμών του παραμένει ασαφής.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι λένε ότι βρίσκεται σε εγρήγορση, αλλά κρύβεται σε εξαιρετικά ασφαλή τοποθεσία με περιορισμένη επικοινωνία, εν μέρει για να αποφύγει την αποκάλυψη για το πού βρίσκεται.

Την πρώτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν σύμπλεγμα κατοικιών, όπου βρισκόταν ο πατέρας του και η σύζυγός του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.