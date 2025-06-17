Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απέτρεψε επιδρομή δυο ουκρανικών drones κατευθυνόμενων στη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Κατά τον αιρετό, ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έσπευσαν στο σημείο όπου κατέπεσαν τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Η Ουκρανία και η Ρωσία ανταλλάσσουν εντεινόμενες επιθέσεις με κύματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον διαφόρων στόχων τις τελευταίες εβδομάδες. Δεκάδες ουκρανικά drones στοχοποίησαν τη Μόσχα και την περιφέρειά της.

Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο.

