Ουρουγουάη: Τέσσερις κρατούμενοι νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε φυλακή

Τέσσερις φυλακισμένοι έχασαν τη ζωή τους και τρεις φύλακες υπέστησαν δηλητηρίαση από τον καπνό χθες Δευτέρα εξαιτίας πυρκαγιάς σε σωφρονιστικό κατάστημα στην Ουρουγουάη, που προκλήθηκε εξαιτίας συμπλοκής ανάμεσα σε εγκλείστους, γνωστοποίησε η κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες μετά το μεσημέρι σε κελί στη φυλακή Σαντιάγο Βάσκες, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Μοντεβιδέο. Στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα κρατείται ο μεγαλύτερος πληθυσμός εγκλείστων από κάθε άλλο στη χώρα.

Η πυρκαγιά είχε αποτέλεσμα τον «θάνατο τεσσάρων προσώπων τα οποία στερούνταν την ελευθερία» τους, συνόψισε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το επεισόδιο προκλήθηκε «από σύγκρουση μεταξύ ομάδων κρατουμένων σε γειτονικά κελιά», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του, διαβεβαιώνοντας πως η κατάσταση τέθηκε «υπό έλεγχο».

Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν μεταξύ 23 και 47 ετών.

Σε τρεις φρουρούς της φυλακής προσφέρθηκε ιατρική περίθαλψη επειδή υπέστησαν δηλητηρίαση εξαιτίας εισπνοής μονοξειδίου του άνθρακα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κάρλος Νέγρο απέδωσε το ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα βίαια επεισόδια στις ουρουγουανές φυλακές το τελευταίο διάστημα στον «αυξανόμενο» πλεονάζοντα πληθυσμό εγκλείστων.

«Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι δομικής φύσης», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας πως θα χρειαστεί πολιτική συμφωνία και πιθανόν χρηματοδότηση από διεθνείς οργανισμούς.

Τον Σεπτέμβριο, έξι κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους στην ίδια φυλακή, και σε εκείνη την περίπτωση εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε υπό συνθήκες παρόμοιες με τη χθεσινή.

Στα τέλη του 2024, η Ουρουγουάη αριθμούσε πάνω από 16.000 εγκλείστους σε σωφρονιστικά καταστήματα, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό σημαίνει πως το κράτος των 3,4 εκατομμυρίων κατοίκων κατατάσσεται μεταξύ των 15 χωρών του κόσμου με τον μεγαλύτερο πληθυσμό φυλακισμένων κατά κεφαλή στον πλανήτη, σύμφωνα με την έκθεση World Prison Brief.

Πηγή: skai.gr

