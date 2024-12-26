Κόσοβο: Έφεση του κυριότερου σερβικού κόμματος γίνεται δεκτή, η συμμετοχή του θα επιτραπεί

Δευτεροβάθμιο όργανο της εκλογικής επιτροπής του Κοσόβου ακύρωσε χθες Τετάρτη απόφαση που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, με την οποία απαγορευόταν η συμμετοχή του κυριότερου κόμματος των Σέρβων του Κοσόβου στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.

«Η κεντρική εκλογική επιτροπή διατάσσεται να πιστοποιήσει την πολιτική οντότητα Σερβική Λίστα και τους υποψηφίους της» ενόψει των εκλογών, που προβλέπεται να διεξαχθούν την 9η Φεβρουαρίου, ανέφερε το όργανο εξέτασης διαμαρτυριών και αιτήσεων της εκλογικής επιτροπής στην απόφασή του, που διανεμήθηκε σε μέσα ενημέρωσης.

Από τις 120 έδρες του κοινοβουλίου του Κοσόβου, δέκα είναι δεσμευμένες με ποσόστωση για τη σερβική κοινότητα. Τις καταλαμβάνουν όλες σήμερα μέλη της Σερβικής Λίστας.

Η κεντρική εκλογική επιτροπή αρνήθηκε όμως τη Δευτέρα να επιτρέψει τη συμμετοχή της Σερβικής Λίστας στις εκλογές, διότι δεν αναγνωρίζει την κρατική υπόσταση του Κοσόβου και ενεργεί «ως εάν να ήταν στη Σερβία κι όχι στο Κόσοβο».

Η Σερβική Λίστα άσκησε έφεση στην απόφαση αυτή, κρίνοντας πως έφερε σε πέρας «όλες» τις αναγκαίες «νομικές διαδικασίες» κι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις.

Η απαγόρευση της συμμετοχής του κόμματος στις εκλογές αποφασίστηκε «κατά διαταγή» του κοσοβάρου πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι και είχε «πολιτικό κίνητρο», επιχειρηματολόγησε.

Προχθές Τρίτη, ο κ. Κούρτι καταφέρθηκε εναντίον της κυριότερης παράταξης των Σέρβων του Κοσόβου, καταγγέλλοντας ότι διευθύνεται από το Βελιγράδι.

«Η Σερβική Λίστα είναι η πιο πιστή τοπική οργάνωση του κυβερνώντος κόμματος στη Σερβία», του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS), και κατά συνέπεια δεν είναι παρά εργαλείο «ανάμιξης (...) της Σερβίας στις εσωτερικές υποθέσεις του Κοσόβου», έκρινε ο κ. Κούρτι.

Η Σερβία ουδέποτε αναγνώρισε την ανεξαρτησία που ανακήρυξε το 2008 το Κόσοβο, πρώην σερβική επαρχία με πληθυσμό αποτελούμενο κατά μεγάλη πλειονότητα από Αλβανούς.

Το Βελιγράδι ενθαρρύνει πολιτικά και υποστηρίζει οικονομικά τη σερβική κοινότητα του Κοσόβου ώστε να διατηρεί ιδίως χωριστό σύστημα παιδείας και υγείας και γενικότερα να παραμένει πιστή στη Σερβία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

