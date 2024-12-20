Ρωσία: Προφυλακιστέος για 2 μήνες ο φερόμενος ως δολοφόνος του αντιστράτηγου Κιρίλοφ

Προφυλακιστέος για 2 μήνες κρίθηκε ο 29χρονος φερόμενος ως δολοφόνος του αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ και του υπασπιστή του στη Μόσχα. Τα ρωσικά ΜΜΕ έδειξαν τον Ουζμπέκο Αχμέντ Κουρμπάνοφ πίσω από τα κάγκελα σε επαρχιακό δικαστήριο της Μόσχας, κατά την ακρόαση της υπόθεσής του.

Κατά τη μεταγωγή του στο επαρχιακό δικαστήριο τα μέτρα ασφαλείας ήταν Δρακόντεια.

Ο Κουρμπάνοφ θα παραμείνει προφυλακιστέος έως τις 17 Φεβρουαρίου 2025. Η απόφαση αποκάλυψε ότι είναι παντρεμένος και έχει δύο μικρά παιδιά.

Στον 29χρονο απαγγέλθηκε κατηγορία για τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου της Μόσχας

Μεταφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης σιδηροδέσμιος στον τόπο του εγκλήματος στη Μόσχα για την αναπαράσταση του φόνου που διέπραξε.

Терористът Ахмад Курбанов, който взриви генерал Кирилов, беше отведен в Басманния съд

Преди това Курбанов беше доведен на мястото на терористичната атака на Рязански проспект, където с него беше проведен следствен експеримент. pic.twitter.com/fByV52iFZQ — Onegin 👀🙋‍♂️ (@EugeneOneginBG) December 19, 2024

Ο Κιρίλοφ σκοτώθηκε μαζί με τον υπασπιστή του έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε όταν εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό πατίνι.

Την Τετάρτη η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές αρχές έχουν συλλάβει έναν πολίτη του Ουζμπεκιστάν, για τον οποίο οι ερευνητές πιστεύουν πως τοποθέτησε τη βόμβα που σκότωσε τον αντιστράτηγο Κιρίλοφ κατ' εντολήν της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η οποία υποστηρίζει ότι ο Κιρίλοφ ευθύνεται για τη χρήση χημικών όπλων εναντίον Ουκρανών στρατιωτών, κάτι το οποίο αρνείται η Μόσχα, ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία, ενώ και ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και τον τρόπο που έδρασε.

Басманный суд арестовал обвиняемого в убийстве генерал‑лейтенанта Кириллова Ахмада Курбанова



Фигурант проведет в СИЗО как минимум два месяца — до 17 февраля 2025 года, передает «Медиазона».



Из постановления известно, что Курбонов женат, у него двое малолетних детей. Сам он 1995… pic.twitter.com/UhWYWGCiNV — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) December 19, 2024

