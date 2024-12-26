Συνολικά 107 μετανάστες που διέτρεχαν κίνδυνο στη θάλασσα ενώ προσπαθούσαν να φθάσουν στις ακτές της Βρετανίας διασώθηκαν χθες Τετάρτη από τις γαλλικές αρχές, σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας.

Οι επιχειρήσεις ήταν «εντατικές» και εξ όσων είναι γνωστά δεν υπήρξαν θύματα, διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των αρχών.

Εξαιτίας των ευνοϊκών μετεωρολογικών συνθηκών έγιναν «πολλές αναχωρήσεις πλεούμενων με μετανάστες» χθες Τετάρτη κατά μήκος των βόρειων ακτών της Γαλλίας, από τη Ντιέπ ως τη Λεφρινκούκ, κοντά στη Δουνκέρκη (βόρεια), εξήγησαν οι αρχές.

Συνολικά χθες διεξήχθησαν 12 επιχειρήσεις αρωγής και διάσωσης, σε συντονισμό με το περιφερειακό κέντρο επιτήρησης και διάσωσης του Γκρι Νεζ.

Αρχικά, 30 επιβαίνοντες σε πλεούμενο στα ανοικτά του τομέα της Δουνκέρκης νωρίς χθες. Άλλοι επιβαίνοντες, που ήθελαν να παραμείνουν, παραλήφθηκαν από τις αρχές της Βρετανίας «μόλις εισήλθαν στα βρετανικά (χωρικά) ύδατα», εξήγησαν οι αρχές.

Επίσης, ανοικτά της Δουνκέρκης, άλλο πλεούμενο υπέστη «μηχανική βλάβη» και επιβαίνοντες κάλεσαν σε βοήθεια. Οι γαλλικές αρχές διέσωσαν 51 επιβαίνοντες.

Ακόμη 26 άνθρωποι που επέβαιναν σε πλεούμενο ανοικτά του Καλέ το οποίο αντιμετώπιζε κίνδυνο διασώθηκαν.

Η Μάγχη είναι περιοχή «εξαιρετικά επικίνδυνη, ιδίως εν μέσω της χειμερινής περιόδου, για επισφαλή και παραφορτωμένα πλεούμενα», υπενθύμισαν οι λιμενικές αρχές.

Τουλάχιστον 73 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους αποπειρώμενοι τον διάπλου για να φθάσουν στη Βρετανία από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αρχές του Πα ντε Καλέ.

Το 2024 συνεπώς είναι η πιο πολύνεκρη χρονιά αφότου άρχισε το φαινόμενο των «small boats», της μετανάστευσης με μικρά σκάφη στη Μάγχη το 2018.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

