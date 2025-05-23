Ρωσία: Έτοιμη να παρουσιάσει όρους ειρήνης στην Ουκρανία μετά την ανταλλαγή αιχμαλώτων

Η Ρωσία θα είναι έτοιμη να παραδώσει στην Ουκρανία ένα προσχέδιο εγγράφου που θα περιγράφει τους όρους μιας μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα ανταλλαγή αιχμαλώτων, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία και η Ουκρανία απελευθέρωσαν από 390 κρατούμενους την Παρασκευή, και ανακοίνωσαν ότι θα απελευθερώσουν περισσότερους τις επόμενες ημέρες, σε αυτό που αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μέχρι στιγμής.

Οι επιθέσεις-ρεκόρ των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε πολιτικούς στόχους της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι άμεση συνέπεια της υποστήριξης προς το Κίεβο από την Ευρώπη, υποστήριξε ο Λαβρόφ.

Η Μόσχα αναμένει μια διεθνή αντίδραση στην άνευ προηγουμένου επίθεση της Ουκρανίας σε ρωσικούς πολιτικούς στόχους, δήλωσε ο Λαβρόφ.

Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η ηγεσία της ΕΕ φέρουν ευθύνη για την εγκληματική επίθεση του Κιέβου σε αμάχους στη Ρωσική Ομοσπονδία, σημείωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Η καταγεγραμμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία αποτελεί προσπάθεια διατάραξης των ειρηνευτικών συνομιλιών, δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

