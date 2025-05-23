Ρωσία: Έτοιμη να παρουσιάσει όρους ειρήνης στην Ουκρανία μετά την ανταλλαγή αιχμαλώτων

Η Ρωσία θα είναι έτοιμη να παραδώσει στην Ουκρανία ένα προσχέδιο εγγράφου που θα περιγράφει τους όρους μιας μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα ανταλλαγή αιχμαλώτων, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.
Η Ρωσία και η Ουκρανία απελευθέρωσαν από 390 κρατούμενους την Παρασκευή, και ανακοίνωσαν ότι θα απελευθερώσουν περισσότερους τις επόμενες ημέρες, σε αυτό που αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μέχρι στιγμής.
Οι επιθέσεις-ρεκόρ των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε πολιτικούς στόχους της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι άμεση συνέπεια της υποστήριξης προς το Κίεβο από την Ευρώπη, υποστήριξε ο Λαβρόφ.
Η Μόσχα αναμένει μια διεθνή αντίδραση στην άνευ προηγουμένου επίθεση της Ουκρανίας σε ρωσικούς πολιτικούς στόχους, δήλωσε ο Λαβρόφ.
Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η ηγεσία της ΕΕ φέρουν ευθύνη για την εγκληματική επίθεση του Κιέβου σε αμάχους στη Ρωσική Ομοσπονδία, σημείωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.
Η καταγεγραμμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία αποτελεί προσπάθεια διατάραξης των ειρηνευτικών συνομιλιών, δήλωσε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.