Γάζα: Η βοήθεια καθυστερεί, οι επιθέσεις συνεχίζονται

Ο Βενιαμίν Νετανιάχου στοχεύει στην πλήρη ανακατάληψη της Γάζας. Ερωτήματα για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, την ώρα που ο ΠΟΥ προειδοποιεί για λιμό.

Ανταπόκριση από Ιερουσαλήμ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί ότι το ιατρικό σύστημα στη Γάζα καταρρέει, με τον άμαχο πληθυσμό να εκτοπίζεται μαζικά από τις εστίες του, ενώ υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε τρόφιμα, φάρμακα, πόσιμο νερό, καύσιμα και στέγη.

Κατάρρευση του συστήματος υγείας στη Γάζα

Συγκεκριμένα, τα τέσσερα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας έχουν πάψει να λειτουργούν, με τον ΠΟΥ να αναφέρει σε έκθεσή του ότι την τελευταία εβδομάδα ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε συνολικά 28 επιθέσεις σε δομές παροχής υγειονομικής περίθαλψης, επισημαίνοντας ότι από τα συνολικά 39 νοσοκομεία που υπάρχουν στον παλαιστινιακό θύλακα, συνεχίζουν να λειτουργούν μόνο τα 19 – εκ των οποίων μόλις τα 12 παρέχουν πλήρεις ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες, ενώ τα υπόλοιπα παρέχουν μόνο βασικές υπηρεσίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεσή του ο ΠΟΥ τονίζει πως έχει πληγεί τουλάχιστον το 94% των νοσοκομείων της Γάζας, προσθέτοντας ότι στο βόρειο τμήμα του θύλακα δεν έχουν απομείνει ιατρικές δομές. Την ίδια στιγμή στη νότια Γάζα τα τρία μεγαλύτερα νοσοκομεία (Νάσερ, Άμαλ και Αλ-Άκσα) αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στη ραγδαία αύξηση του αριθμού των ασθενών.

Επεκτείνεται η επιχείρηση ανακατάληψης της Γάζας

Παράλληλα, το Ισραήλ επεκτείνει από χθες την επιχείρηση ανακατάληψης της Γάζας με την κωδική ονομασία «Άρματα του Γεδεών» και στο βόρειο τμήμα του θύλακα, καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν νοτιότερα. Στο νότιο τμήμα οι χερσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι δε πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου προκαλούν αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι, πέρα από την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό και διάλυση της Χαμάς, στόχος της τρέχουσας επιχείρησης είναι η κατάληψη ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας. Αναφέρθηκε στην ανάγκη αποστρατιωτικοποίησης του θύλακα, με στόχο να εφαρμοστεί το «σχέδιο εκκένωσης» του προέδρου Τραμπ, προσθέτοντας ότι «όποιος κάτοικος της Γάζας θελήσει να φύγει, θα είναι ελεύθερος να φύγει».

Ερωτήματα για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας

Η ανθρωπιστική βοήθεια μεταφέρεται στην Γάζα με αργούς ρυθμούς. Αφού περάσουν χρονοβόρο έλεγχο ασφαλείας από τους Ισραηλινούς, οι προμήθειες μεταφέρονται από το φυλάκιο Κέρεμ Σαλόμ στη νότια Γάζα σε τρία σημεία του θύλακα. Αύριο, 24 Μαΐου, τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας αναμένεται να αναλάβουν αμερικανικές ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας.

Πολλά αναπάντητα ερωτήματα ως προς τις λεπτομέρειες παροχής ειδών πρώτης ανάγκης αναμένεται να διαλευκανθούν από τη στιγμή που θα αρχίσει η διανομή, σε μία φάση που οι επαφές για εκεχειρία έχουν καταρρεύσει – με αποκορύφωμα τη χθεσινή απόφαση του Ισραήλ να ανακαλέσει από την Ντόχα όλους τους διαπραγματευτές του.

Πηγή: Deutsche Welle

