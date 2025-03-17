Στο Παρίσι και το Λονδίνο θα μεταβεί για τις πρώτες του επισκέψεις στο εξωτερικό ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, έχοντας στόχο να ενισχύσει τις συμμαχίες του στην Ευρώπη σε ένα πλαίσιο οξύτατων εντάσεων ανάμεσα στη χώρα του και τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επισκέψεις αυτές αποσκοπούν «να ενισχύσουμε τους εμπορικούς και στρατιωτικούς μας δεσμούς με δύο από τους πιο σταθερούς και πιο αξιόπιστους εταίρους μας», σημείωσε ο Κάρνι σε ανακοίνωση που εξέδωσε το σαββατοκύριακο, την ώρα που οι απειλές που διατυπώθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο κυριαρχούν στην καναδική πολιτική ζωή για εβδομάδες.

Η χώρα των 41 εκατομμυρίων κατοίκων ζει μια πρωτοφανή κρίση στην ιστορία της: Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε εμπορικό πόλεμο στη γειτονική του χώρα και δεν παύει να δηλώνει ότι θέλει ο Καναδάς να γίνει η «51η αμερικανική πολιτεία».

Ο Καναδός πρωθυπουργός, που διαδέχθηκε την Παρασκευή τον Τζάστιν Τριντό, θα συναντηθεί αρχικά με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με τον οποίο θα έχει γεύμα εργασίας, σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία.

Οι δύο ηγέτες «θα δώσουν έμφαση στην κοινή τους δέσμευση να οικοδομήσουν ισχυρότερους οικονομικούς, εμπορικούς και αμυντικούς δεσμούς», υπογραμμίζεται στην καναδική ανακοίνωση.

Οι Κάρνεϊ και Μακρόν θα συζητήσουν επίσης «τον επιθετικό πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας» και «έργα που βρίσκονται στην καρδιά» της «στρατηγικής σύμπραξης» μεταξύ των δύο χωρών, προσθέτει παράλληλα στην ανακοίνωσή της η γαλλική προεδρία.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος το 2013 έγινε ο πρώτος μη Βρετανός πολίτης που ανέλαβε επικεφαλής της Τράπεζας της Αγγλίας, θα μεταβεί στη συνέχεια στο Λονδίνο για να συναντηθεί με τον Βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ.

Με τον Βρετανό πρωθυπουργό θα μιλήσει για την «ενίσχυση της διατλαντικής ασφάλειας, την ανάπτυξη του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και τις ισχυρές εμπορικές σχέσεις» μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κάρνι.

Η Βρετανία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά για αγαθά και υπηρεσίες, με τις εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στις δύο χώρες να υπολογίζονται σε 61 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά (περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ).

Επίσης, αναμένεται να τον δεχθεί ο βασιλιάς Κάρολος, που είναι ο μονάρχης του Καναδά.

Ο νεοεισερχόμενος στην πολιτική 60χρονος Κάρνι, που διαδέχθηκε τον Τριντό, τόνισε στον πρώτο επίσημο λόγο του ότι «η διαφοροποίηση των εμπορικών μας σχέσεων» θα είναι προτεραιότητα, τονίζοντας ότι ο Καναδάς δεν θα αποτελέσει «ποτέ μέρος των ΗΠΑ».

Οι τελωνειακοί δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ προκάλεσαν ηλεκτροσόκ στη χώρα του, καθώς το 75% των εξαγωγών του Καναδά φεύγουν προς τις ΗΠΑ και ένας πόλεμος δασμών με τον ισχυρό νότιο γείτονά του θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημιά στην καναδική οικονομία.

Προτού αναχωρήσει για την Ευρώπη, ο Καναδός πρωθυπουργός δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι μίλησε τηλεφωνικώς με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Μαρκ Κάρνιυπογράμμισε ότι «ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ισχυροί εταίροι, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό σε μια παγκόσμια οικονομία σε εξέλιξη».

Κατά τον δρόμο της επιστροφής του, θα κάνει αύριο, Τρίτη, στάση στο Ικαλούιτ, που βρίσκεται στο Νούναβουτ, καναδικό έδαφος κοντά στη Γροιλανδία, «για να επαναβεβαιώσει την κυριαρχία και την ασφάλεια του Καναδά στην Αρκτική», την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως εκφράσει την επιθυμία του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.