Μυστήριο συνεχίζει να υπάρχει γύρο από την υπόθεση μιας 50χρονης Αμερικανίδας, της Λαλίτα Κάγι Κουμάρ η οποία βρέθηκε πριν από μία βδομάδα αποστεωμένη και σε άθλια κατάσταση σε ζούγκλα στην Ινδία και συγκεκριμένα στην πολιτεία Μαχαράστρα, δεμένη σε ένα δέντρο.

Η Λαλίτα εντοπίστηκε από έναν βοσκό ο οποίος άκουσε τις κραυγές της και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές οι οποίες έκοψαν τις αλυσίδες και την απελευθέρωσαν.

Σε γραπτή κατάθεσή της στην αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της «την έδεσε με αλυσίδες και την άφησε στο δάσος να πεθάνει χωρίς φαγητό και νερό». Μάλιστα, όπως έγραψε η ίδια σε σημείωμα προς την αστυνομία έλεγε πως πάσχει από ιατρικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της «ένεσης για ακραία ψύχωση που προκαλεί σοβαρό κλειδωμένο σαγόνι και αδυναμία να πιει νερό» και πως είχε 40 ημέρες να φάει και να πιει νερό.

Η 50χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αδυνατισμένη, με τη σωματική της υγεία έκτοτε να έχει βελτιωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με το BBC χθες, Παρασκευή, μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική για περαιτέρω θεραπεία, όπως δήλωσαν οι γιατροί που τη θεραπεύουν.

«Αυτή τη στιγμή, η υγεία της είναι σταθερή», δήλωσε στο BBC η επικεφαλής του νοσοκομείου Δρ Sanghamitra Phule.

«Παίρνει φάρμακα, τρώει και αλληλεπιδρά με ανθρώπους. Αν θέλει κάτι, μπορεί να το επικοινωνήσει. Ξέρει μόνο αγγλικά» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Λαλίτα ήταν χορεύτρια μπαλέτου και γιόγκας στην Αμερική. Έπειτα μετακόμισε στην Ινδία πριν από περίπου 10 χρόνια για να σπουδάσει γιόγκα και διαλογισμό στο Ταμίλ Ναντού. Εκεί συνάντησε τον σύζυγό της - σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία τον αποκάλεσε Satish όπου όπως φαίνεται ήρθαν σε ρήξη. Κάποιες αναφορές λένε ότι η Λαλίτα έμεινε σε ξενοδοχείο στην Γκόα για δύο ημέρες και στη συνέχεια ταξίδεψε στην πόλη Βομβάη, την οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με το πότε και πώς κατέληξε στο δάσος όπου την εντόπισε ο βοσκός.

Σύμφωνα με έρευνα της αστυνομίας, εντοπίστηκε ένα αντίγραφο του διαβατηρίου της, το οποίο ανέφερε ότι ήταν Αμερικανίδα υπήκοος, όπως και η κάρτα της Aadhaar - μια μοναδική ταυτότητα για Ινδούς - με τη διεύθυνση του σπιτιού της στο Ταμίλ Ναντού. Επίσης, είπε ότι είχε ένα κινητό τηλέφωνο, ένα tablet και 31.000 ρουπίες (370 $, 290 £) στην κατοχή της - κάτι που τους επέτρεψε να αποκλείσουν την κλοπή ως κίνητρο. Η αστυνομία λέει τώρα ότι αναζητά στοιχεία στο κινητό της τηλέφωνο και το tablet.

Ο άνδρας της αναζητείται από τις Αρχές για απόπειρα δολοφονίας αλλά δεν έχει εντοπιστεί ακόμη.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Δελχί - η οποία σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης «άσκησε πίεση στην αστυνομία για να επισπεύσει την έρευνα» - αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.



Πηγή: skai.gr

