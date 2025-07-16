Ρωσία: Ελπίζουμε ο Τραμπ να πιέζει το Κίεβο για συνομιλίες

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η προμήθεια όπλων στην Ουκρανία από τη Δύση βρίσκεται «ψηλά στην ημερήσια διάταξη», και ότι η ρωσική προεδρία παρακολουθεί το θέμα αυτό στενά, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Οι προμήθειες όπλων στην Ουκρανία είναι "μπίζνες" και μερικές ευρωπαϊκές χώρες θα πληρώσουν για τα όπλα», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Μια νέα τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει προγραμματιστεί, αλλά θα μπορούσε να διοργανωθεί γρήγορα, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Η ρωσική πλευρά καλεί όλους τους εταίρους να πιέσουν το Κίεβο για τη διεξαγωγή ενός επόμενου γύρου απευθείας συνομιλιών με τη Μόσχα, δήλωσε επίσης ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Προτρέπουμε όλους να το πράξουν... Οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες - τον [Αμερικανό] Πρόεδρο [Ντόναλντ] Τραμπ και την ομάδα του - είναι καθοριστικές εδώ. Ακόμα κι αν έχουν υπάρξει αλλεπάλληλες δηλώσεις και σχόλια για ''απογοήτευση'', ελπίζουμε, παράλληλα, να ασκείται κάποια πίεση στην ουκρανική πλευρά», δήλωσε ο Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του TASS σχετικά με το αν η Μόσχα θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια από τους εταίρους της.



«Διότι, όπως έχω ήδη πει, μέχρι στιγμής, η ουκρανική πλευρά φαίνεται να έχει εκλάβει κάθε υποστήριξη που της απευθύνεται όχι ως σήμα προς την ειρήνη αλλά ως σήμα για τη συνέχιση του πολέμου», υποστήριξε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Στο μεταξύ, μια συνάντηση κρατών, τα οποία διαθέτουν συστήματα Patriot, και δωρητών για την Ουκρανία, που θα αποσκοπεί στην εξεύρεση επιπρόσθετων συστοιχιών αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot για το Κίεβο και της οποίας θα προεδρεύσει ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του NATO, ενδέχεται να διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις συνομιλίες στο πρακτορείο Reuters.

Πηγή: ΑΜΠΕ

