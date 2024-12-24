Το υπουργείο ψηφιακής ανάπτυξης της Ρωσίας και η εποπτική αρχή τηλεπικοινωνιών Roskomnadzor εξετάζουν το μπλοκάρισμα των τηλεφωνικών κλήσεων στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, γράφει η εφημερίδα Kommersant.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τόσο το υπουργείο όσο και η εποπτική αρχή εξετάζουν δύο πιθανά σενάρια: τον πλήρη αποκλεισμό των τηλεφωνικών κλήσεων στις εφαρμογές ή την απαγόρευση των κλήσεων από το εξωτερικό.

Τυπικά, η πιθανή απαγόρευση εξηγείται ως μέτρο καταπολέμησης της «απάτης».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρόχου Megafon αυτή τη στιγμή οι κλήσεις που σχετίζονται με «απάτες» στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων φθάνουν το 40% και «περίπου το 70%» από αυτές φέρονται να γίνονται από το εξωτερικό.

Το υπουργείο Ψηφιακής ανάπτυξης δήλωσε στην εφημερίδα Kommersant ότι «δεν επεξεργάζεται κανέναν κανονισμό που να περιορίζει τις κλήσεις στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων». Η Roskomnadzor δεν απάντησε στο αίτημα της εφημερίδας για σχόλιο.

Στις 19 Δεκεμβρίου, η Roskomnadzor συμπεριέλαβε αναγκαστικά το WhatsApp και το Skype στο μητρώο των διοργανωτών διανομής πληροφοριών.

Τώρα, βάσει του λεγόμενου «νόμου Γιάροβαγια», όλες αυτές οι εφαρμογές είναι υποχρεωμένες να αποθηκεύουν τα δεδομένα των χρηστών τους στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, των φωτογραφιών, των κλήσεων ήχου και βίντεο, και να τα παραδίδουν στις υπηρεσίες πληροφοριών μαζί με τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης.

Σε περίπτωση άρνησης, μπορούν να μπλοκαριστούν στο έδαφος της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

