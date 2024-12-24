Ξανά στον αέρα οι πτήσεις της American Airlines

Ξεκίνησαν ξανά οι πτήσεις της American Airlines, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το αίτημα για απαγόρευση όλων των πτήσεων της American Airlines Group Inc. ανακλήθηκε και η εταιρεία επιστρέφει κανονικά σε λειτουργία.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως οι πτήσεις της American Airlines σε όλη τη χώρα ανεστάλησαν, λόγω «τεχνικών προβλημάτων».

«Η American Airlines αναφέρει πως αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα και έχει ζητήσει καθήλωση των αεροσκαφών σε όλη τη χώρα», σημείωνε στο πρώτο μήνυμά της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με δεύτερο μήνυμα της να ανακοινώνει την ανάκληση.

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί ποιο ήταν το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε η εταιρεία, το οποίο καθήλωσε όλα της τα αεροσκάφη, Παραμονή Χριστουγέννων, μια μέρα που εκατομμύρια Αμερικάνοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν.

Πηγή: skai.gr

