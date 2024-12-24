Ολλανδία: Καταδικάστηκαν 5 για την επίθεση εναντίον Ισραηλινών οπαδών τον Νοέμβριο

Το δικαστήριο του Άμστερνταμ καταδίκασε σήμερα πέντε άνδρες για βία και συνέργεια σε βία εναντίον Ισραηλινών οπαδών τον Νοέμβριο, στη διάρκεια επιθέσεων που χαρακτηρίστηκαν αντισημιτικές από πολλές δυτικές κυβερνήσεις.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως οι πέντε άνδρες είναι ένοχοι για σειρά αδικημάτων, από κλωτσιές σε υποστηρικτές της Μακάμπι Τελ Αβίβ στους δρόμους μέχρι πρόκληση σε βία σε διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε ποινές φυλάκισης έξι μηνών, δέκα εβδομάδων και ενός μηνός καθώς και ποινή 100 ωρών κοινωνικής εργασίας.

Ο Σεφά Ο, 32 ετών, έλαβε την πιο βαριά ποινή, επειδή κυνήγησε, έσπρωξε και χτύπησε πολλούς Ισραηλινούς οπαδούς, μεταξύ των οποίων και ένα άτομο που βρισκόταν ήδη στο έδαφος, σύμφωνα με εικόνες που προβλήθηκαν στο ακροατήριο.

Η δικαστής αποφάνθηκε πως, γενικά, οι κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι για αυτά τα αδικήματα θα έπρεπε να εκτίσουν κοινωνική εργασία.

«Όμως το δικαστήριο εκτιμά πως, δεδομένης της σοβαρότητας της παράβασης και του πλαισίου εντός του οποίου διαπράχθηκε, μόνο μια ποινή φυλάκισης είναι κατάλληλη», πρόσθεσε.

Τη νύχτα της 7ης προς 8η Νοεμβρίου, οπαδοί της ισραηλινής ομάδας κυνηγήθηκαν και χτυπήθηκαν στους δρόμους του Άμστερνταμ, στο περιθώριο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα εναντίον της τοπικής ομάδας Άγιαξ. Πέντε άνθρωποι νοσηλεύθηκαν για λίγο.

Εικόνες της βίας έκαναν τον γύρο του κόσμου και προκάλεσαν οργισμένη αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ.

Το δικαστήριο καταδίκασε σε φυλάκιση ενός μηνός τον Ομουτζάν Α., 24 ετών, για επίθεση σε οπαδούς και για τη βίαιη απόσπαση ενός κασκόλ της Μακάμπι από έναν από αυτούς.

Ο νεαρός άνδρας ταυτοποιήθηκε επίσης ως ο δράστης ενός μηνύματος στο WhatsApp που μιλούσε για «κυνηγητό στους Εβραίους».

«Δεν αντιπαθώ καθόλου τους Εβραίους, δεν ξέρω να σας πω γιατί το είπα», δήλωσε κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο.

Ο Λούκας Ντ., 19 ετών, ο μοναδικός κατηγορούμενος που ήταν παρών σήμερα κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, καταδικάστηκε σε 100 ώρες κοινωνικής εργασίας για ρίψη πετρών κατά αστυνομικών και παράνομη κατοχή πυροτεχνημάτων.

Πριν από τον αγώνα η ένταση ήταν ήδη μεγάλη. Σύμφωνα με την αστυνομία, Ισραηλινοί οπαδοί φώναζαν αντιαραβικά συνθήματα ενώ βανδάλισαν ένα ταξί και έκαψαν μία παλαιστινιακή σημαία.

Η αστυνομία δήλωσε πως διεξάγει έρευνα για τουλάχιστον 45 ανθρώπους σε σχέση με τη βία, μεταξύ των οποίων οπαδοί της Μακάμπι που κατηγορούνται για προκλητική συμπεριφορά.

Η εμφάνιση ενός άλλου υπόπτου, ο οποίος είναι από τη Λωρίδα της Γάζας, μετατέθηκε σε ημερομηνία που δεν δημοσιοποιήθηκε ώστε να υποβληθεί σε ψυχολογική αξιολόγηση, ανέφερε η εισαγγελία.

Ο 22χρονος άνδρας δικάζεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας χωρίς πρόθεση, την πιο σοβαρή κατηγορία στις υποθέσεις αυτές.

Άλλοι έξι ύποπτοι αναμένεται να εμφανιστούν τελευταίοι. Τρεις από αυτούς είναι ανήλικοι και η δίκη τους θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Πηγή: skai.gr

