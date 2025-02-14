Ο Μάρκο Ρούμπιο αναχώρησε τελικά για την Ευρώπη, μετά τη βλάβη στο αεροπλάνο του

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αναχώρησε τελικά την περασμένη νύκτα για την Ευρώπη, αφού νωρίτερα χθες, Πέμπτη, το αεροπλάνο του είχε υποχρεωθεί να κάνει αναστροφή εξαιτίας μηχανικού προβλήματος, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του.

Στο δεύτερο ταξίδι του στο εξωτερικό, ο Ρούμπιο αναμένεται σήμερα στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια και πρόκειται στη συνέχεια να πραγματοποιήσει περιοδεία στη Μέση Ανατολή. Όμως το αεροπλάνο του χρειάσθηκε ξαφνικά να ανακρούσει πρύμναν και να προσγειωθεί στην αεροπορική βάση Άντριους, σε προάστιο της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που τον συνοδεύει.

Ο Αμερικανός υπουργός αναχώρησε εκ νέου με μικρότερο αεροπλάνο και οι δημοσιογράφοι δεν ταξιδεύουν πλέον μαζί του.

«Το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα», είχε δηλώσει η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους.

Ο Ρούμπιο πρόκειται να συναντήσει στο Μόναχο τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και να συναντηθούν σήμερα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πρόκειται για μια σημαντική και πολυαναμενόμενη συνάντηση μετά την τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία κάνει τους Ευρωπαίους και πολλούς παρατηρητές να ανησυχούν μήπως συναφθεί ειρήνη σε βάρος του Κιέβου.

Ο Ρούμπιο πρόκειται στη συνέχεια να μεταβεί στο Ισραήλ, στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως οι επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αντιμετωπίζουν τακτικά μηχανικά προβλήματα στα αεροπλάνα τους, λόγω παλαιότητας του στόλου τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.