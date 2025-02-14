Στην Ιταλία κύμα σφοδρής κακοκαιρίας έπληξε την περασμένη νύχτα το νησί Έλβα, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την ακτή της Τοσκάνης.

Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα για να απεγκλωβίσουν δεκάδες κατοίκους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να βγουν από τις κατοικίες τους, καθώς η στάθμη του νερού, λόγω της ασταμάτητης βροχής, ανέβαινε συνεχώς.

Το νοσοκομείο του νησιού αποκλείσθηκε εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρόμων ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Είκοσι οκτώ οδηγοί, εγκλωβισμένοι μέσα στα ΙΧ τους, σώθηκαν χάρη στη βοήθεια των πυροσβεστών και των μελών της Πολιτικής Προστασίας. Εκκενώθηκε παράλληλα και μια σχολή χορού, στην οποία βρίσκονταν εννέα παιδιά και τρεις δάσκαλοι, όπως και μια πιτσαρία. Μέχρι αυτή την ώρα δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες. Ο δήμαρχος ζήτησε από τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις, ενώ τα σχολεία στο νησί της Έλβας πρόκειται να παραμείνουν κλειστά μέχρι τη Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

