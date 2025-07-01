Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, υπέγραψε διάταγμα με στόχο την προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων στις ρωσικές χρηματαγορές, παρά το καθεστώς σκληρών διεθνών κυρώσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στη νομική πύλη της ρωσικής κυβέρνησης, οι νέοι επενδυτές, ακόμη και από τις λεγόμενες «μη φιλικές» χώρες, θα μπορούν πλέον να επενδύουν σε ρωσικά αξιόγραφα χωρίς να δεσμεύονται από τον περιορισμό των ειδικών λογαριασμών τύπου C. Αντί αυτών, θα χρησιμοποιούνται νέοι λογαριασμοί ξένων θεματοφυλάκων, τύπου IN, μέσω των οποίων επιτρέπεται και ο επαναπατρισμός κεφαλαίων εκτός Ρωσίας.

Το διάταγμα, ωστόσο, δεν αίρει το πάγωμα κεφαλαίων που βρίσκονται ήδη σε υφιστάμενους λογαριασμούς τύπου C, οι οποίοι επιβλήθηκαν μετά την εισβολή του 2022 και είχαν οδηγήσει στον εγκλωβισμό δισεκατομμυρίων δολαρίων από μερίσματα, κουπόνια και πωλήσεις που ανήκαν σε ξένους επενδυτές.



Πηγή: skai.gr

