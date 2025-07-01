Δανία: Η στρατιωτική θητεία επεκτείνεται συμπεριλαμβάνοντας και τις γυναίκες

Η Δανία επέκτεινε σήμερα τη στρατιωτική θητεία συμπεριλαμβάνοντας και τις γυναίκες, καθώς η σκανδιναβική χώρα επιδιώκει να στρατολογήσει περισσότερους στρατιώτες και να ενισχύσει την άμυνά της εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο της Δανίας τον Ιούνιο του 2023, θα απαιτείται από τις γυναίκες που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μετά την 1η Ιουλίου 2025 να εγγραφούν για ημέρες αξιολόγησης για πιθανή στρατιωτική θητεία, ευθυγραμμιζόμενη με τα μέτρα που ήδη ισχύουν για τους άνδρες.

Μέχρι σήμερα, οι γυναίκες, οι οποίες πέρυσι αποτελούσαν περίπου το 24% όλων των νεοσύλλεκτων, εντάσσονταν στον στρατό σε εθελοντική βάση.

«Στην παγκόσμια κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι απαραίτητο να έχουμε περισσότερους νεοσύλλεκτους και πιστεύω ότι οι γυναίκες θα πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό εξίσου, όπως και οι άνδρες», δήλωσε στο Reuters η Κατρίνε, νεοσύλλεκτη στη Βασιλική Φρουρά της Δανίας, χωρίς να δώσει το επώνυμό της.

Στη Δανία, οι εθελοντές εγγράφονται πρώτα για στράτευση, ενώ οι υπόλοιποι αριθμοί καταρτίζονται με σύστημα κλήρωσης.

Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται στη διαδικασία προσαρμογών σε στρατώνες και σε εξοπλισμό που είναι πιο κατάλληλος για τις γυναίκες.

Η Δανία, η οποία μαζί με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα συμφώνησε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, σχεδιάζει να αυξήσει σταδιακά τη διάρκεια της περιόδου στρατολόγησης από 4 μήνες σε 11 μήνες το 2026 και να αυξήσει τον αριθμό των νεοσύλλεκτων που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία από περίπου 5.000 τώρα σε 7.500 το 2033.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

