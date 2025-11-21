Μία επίθεση αρκούδας γκρίζλι σε ομάδα μαθητών σε αγροτική περιοχή της Βρετανικής Κολομβίας (δυτικός Καναδάς) είναι σήμερα στα πρωτοσέλιδα των καναδικών μέσως ενημέρωσης.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης σε ένα μονοπάτι στην περιοχή Μπέλα Κούλα, περίπου 700 χλμ. βορειοδυτικά του Βανκούβερ.

Από την επίθεση τραυματιστήκαν ένας από τους εκπαιδευτικός που συνόδευε τα παιδιά και άλλοι 10 μαθητές του ιδιωτικού σχολείου Acwsalcta.

Ο εκπαιδευτικός δέχθηκε τη σοβαρότερη επίθεση ενώ προσπαθούσε να παρέμβει και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, μαζί με έναν ακόμα μαθητή.

Δύο ακόμα θύματα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Canadian Press. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν διευκρίνισαν τις ηλικίες των θυμάτων.

Η μητέρα ενός 10χρονου αγοριού, την οποία επικαλείται το Canadian Press, είπε ότι ο γιος της πλησίασε τόσο πολύ το ζώο «που ένιωσε ακόμη και τη γούνα του».Στη συνέχεια, «έτρεξε για να σωθεί».

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Νούξαλκ (Σ.τ.Σ: Οι Νούξαλκ είναι μια αυτόχθονη φυλή του Καναδά που κατοικεί στην κεντρική ακτή της Βρετανικής Κολομβίας, στην κοιλάδα του ποταμού Μπέλα Κούλα) έκαναν λόγο για μια «επιθετική αρκούδα» που μέχρι χθες το βράδυ δεν είχε εντοπιστεί.

Το Έθνος Νούξαλκ προέτρεψε για προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τον αυτοκινητόδρομο.

«Είμαστε συντετριμμένοι για τα άτομα και τις οικογένειες που επλήγησαν από το περιστατικό με την αρκούδα. Όλοι όσοι εμπλέκονται λαμβάνουν ιατρική υποστήριξη και η προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους», δήλωσε ο επικεφαλής του Έθνους Νούξαλκ, Σάμιουελ Σούνερ, σε δήλωσή του.

Οι αρκούδες είναι γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα επιθετικές κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής του χρόνου, καθώς προσπαθούν να αυξήσουν τα αποθέματα λίπους τους πριν από τη χειμερία νάρκη. Γενικά, οι αρκούδες γκρίζλι στην περιοχή πέφτουν σε χειμερία νάρκη από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο ή τον Μάιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

