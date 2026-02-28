Σκληρή ήταν η αντίδραση της Μόσχας μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, που είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας. Ο «ειρηνοποιός» (Τραμπ) έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο, τόνισε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Δείτε Live όλες τις εξελίξεις εδώ.

«Όλες οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήταν μια συγκάλυψη. Κανείς δεν αμφέβαλλε. Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να διαπραγματευτεί τίποτα» σχολίασε στο Telegram ο Μεντβέντεφ.

«Το ερώτημα είναι ποιος έχει την υπομονή να περιμένει το άδοξο τέλος του εχθρού του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μόνο 249 ετών. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από 2.500 χρόνια. Θα δούμε σε 100 χρόνια...» σχολιάζει με νόημα ο Ρώσος αξιωματούχος.

The peacekeeper is at it again. The talks with Iran were just a cover. Everyone knew that. So who has more patience to wait for the enemy’s sorry end now? The US is just 249 years old. The Persian Empire was founded over 2500 years ago. Let’s see what happens in 100 years or so…

Πηγή: skai.gr

