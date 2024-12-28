Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε ουκρανική συνωμοσία για τη δολοφονία ενός υψηλόβαθμου Ρώσου αξιωματικού και ενός φιλορώσου πολεμικού μπλόγκερ, με βόμβα που ήταν κρυμμένη σε μια φορητή συσκευή μουσικής.

Η βόμβα, ισοδύναμη με 1 1/2 κιλό TNT και γεμάτη ρουλεμάν, είχε κρυφτεί σε μια φορητή συσκευή μουσικής, ανέφερε η FSB, διάδοχος της σοβιετικής KGB.

Η Ρωσία αποκάλυψε τη νέα συνομωσία μετα την δολοφονία του αντιστράτηγο Κιρίλοφ στη Μόσχα πριν λίγες ημέρες, από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. Επίσης, πριν δύο ημέρες είχε ανακοινώσει ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματικών και των οικογενειών τους στη Μόσχα.

Σύμφωνα με την FSB, Ρώσος «πολίτης» αποκατάστησε επαφή με έναν αξιωματικό της υπηρεσίας πληροφοριών του ουκρανικού στρατού GUR μέσω της εφαρμογής Telegram.

Με οδηγίες του αξιωματικού της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο Ρώσος πράκτορας βρήκε στη συνέχεια μια βόμβα σε μια κρυψώνα στη Μόσχα, ανέφερε η FSB.

Η FSB δεν κατονόμασε τον αξιωματικό ή τον μπλόγκερ που ήταν ο στόχος της συνωμοσίας.

Η υπηρεσία πληροφοριών του ουκρανικού στρατού GUR δεν ήταν προσώρας διαθέσιμη για σχόλια.

Η Ουκρανία λέει πως ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της αποτελεί απειλή για την ύπαρξη του ουκρανικού κράτους και έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί θεμιτές τις στοχευμένες δολοφονίες -- που έχουν σκοπό να εξασθενίσουν το ηθικό και να τιμωρήσουν αυτούς που το Κίεβο θεωρεί πως είναι ένοχοι για εγκλήματα πολέμου.

Στις 17 Δεκεμβρίου, η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών SBU σκότωσε τον αντιστράτηγο Κιρίλοφ, επικεφαλής των μονάδων Ραδιολογικής, Βιολογικής και Χημικής Άμυνας της Ρωσίας, στη Μόσχα έξω από το κτήριο στο οποίο βρισκόταν το διαμέρισμά του, πυροδοτώντας μια βόμβα που ήταν κρυμμένη σε ένα ηλεκτρικό σκούτερ.

Το Κίεβο τον είχε κατηγορήσει ότι προωθούσε τη χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων, κάτι που η Μόσχα αρνείται.

Πηγή: skai.gr

