Αργεντινή: Βρέθηκε «το 138ο αγνοούμενο εγγόνι» της χούντας

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου» ανακοίνωσε χθες Παρασκευή στην Αργεντινή πως βρέθηκε το εγγόνι υπ’ αριθμόν 138, γιος ζευγαριού ανταρτών πόλης που απήχθη το 1976 και η τύχη του αγνοείται έκτοτε.

Το αγόρι - δικηγόρος σήμερα - γεννήθηκε μέσα σε σε κέντρο εξόντωσης πολιτικών κρατουμένων. Είχε κλαπεί επί των ημερών της στρατιωτικής δικτατορίας στην Αργεντινή (1976-1983), και έκτοτε η τύχη του αγνοούνταν.

Damos la bienvenida al #nieto138 el hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, nacido en diciembre de 1976. "La verdad siempre sale a la luz". pic.twitter.com/JMKhzO7O32 — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) December 27, 2024

«Είναι ο γιος της Μάρτας Ενρικέτας Πουρτάλ και του Χουάν Κάρλος Βιζαμαγιόρ, γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1976. Αυτό αυξάνει σε 138 τον αριθμό των υποθέσεων που εξιχνιάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των 47 χρόνων άοκνης αναζήτησης της αλήθειας και της ταυτότητας», δήλωσε η πρόεδρος των Γιαγιάδων της Πλατείας Μαΐου, Εστέλα δε Καρλότο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

⚡️Grandmothers of Plaza de Mayo identify 138th stolen grandchild



The human rights organization announced that they would provide more details at a press conference Friday afternoonhttps://t.co/bTJ5MAQYe8 — Buenos Aires Herald (@BAHeraldcom) December 27, 2024

Ο αδερφός του «εγγονιού 138» ζει στην Ισπανία και είνια επίσης δικηγόρος.

Η εθνική επιτροπή για το δικαίωμα στην ταυτότητα (CoNaDi) εργάστηκε από το 1999 για να εντοπίσει το παιδί των Πουρτάλ και Βιζαμαγιόρ.

Ο άνδρας - που δεν κατονομάζεται - μπόρεσε τελικά να ταυτοποιηθεί, χάρη σε εξετάσεις DNA.

Η συγκλονιστική ιστορία

«Τη 10η Δεκεμβρίου 1976, το ζευγάρι απήχθη μέσα το σπίτι του στην πόλη του Μπουένος Άιρες κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήγαγαν άνδρες με πολιτικά. Εκείνη ήταν 8,5 μηνών έγκυος», διευκρίνισε.

Η Μάρτα Ενρικέτα Πουρτάλ και ο Χουάν Κάρλος Βιζαμαγιόρ ήταν μέλη του αντάρτικου πόλης Μοντονέρος (περονιστική αριστερά). Αφού απήχθη, το ζευγάρι θεάθηκε στο μυστικό κέντρο βασανιστηρίων και εξόντωσης του πολεμικού ναυτικού (ESMA), όπου οδηγήθηκαν πάνω από 5.000 πολιτικοί κρατούμενοι κατά τη διάρκεια της χούντας.

Από εκεί δεν βγήκαν ζωντανοί παρά μόλις περίπου εκατό εξ αυτών, τονίζουν οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Πιθανόν εδώ έγινε η γέννηση του εγγονιού υπ’ αριθμόν 138. Μέχρι τώρα, έχει καταγραφτεί πως έγιναν στο μυστικό κέντρο πάνω από 30 γεννήσεις», τόνισε η Καρλότο στις εγκαταστάσεις της πρώην ESMA, που σήμερα είναι χώρος ιστορικής μνήμης.

Ο εντοπισμός του 138ου εγγονιού είναι ο πρώτος που αποκαλύπτεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2023, όταν είχε ανακοινωθεί η επίλυση τεσσάρων υποθέσεων οικογενειών που έψαχναν παιδιά γεννημένα κατά τη διάρκεια φυλάκισης της μητέρας.

Είναι επίσης η πρώτη τέτοια υπόθεση που εξιχνιάζεται επί προεδρίας Χαβιέρ Μιλέι. Ο νυν αρχηγός του κράτους, που έχει κατηγορηθεί από επικριτές του για αναθεωρητισμό και άρνηση των εγκλημάτων του στρατιωτικού καθεστώτος, εναντιώνεται στην ιστορική καταδίκη της δικτατορίας στην Αργεντινή. Ο ακροδεξιός, ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος, όπως και η αντιπρόεδρός του Βικτόρια Βιγιαρουέλ, που έχουν ταχθεί επανειλημμένα υπέρ των στρατιωτικών, αμφισβητούν τον αριθμό των ανθρώπων (30.000) που υπολογίζουν πως εξαφανίστηκαν επί στρατιωτικής χούντας οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

