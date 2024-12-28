Ολίβια Χάσεϊ: Πέθανε η βραβευμένη βρετανίδα ηθοποιός

Η Βρετανίδα ηθοποιός Ολίβια Χάσεϊ, που είχε τιμηθεί με βραβείο Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο της έφηβης Ιουλιέτας στην ταινία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Φράνκο Τζεφιρέλι το 1968 και ενσάρκωσε την Παρθένο Μαρία στην σειρά του Φράνκο Τζεφφιρέλι «Ιησούς από τη Ναζαρέτ», πέθανε χθες, Παρασκευή, σε ηλικία 73 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

«Η Ολίβια ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, η ζεστασιά, η σοφία και η καλοσύνη του οποίου επηρέασαν τη ζωή όλων εκείνων που τη γνώρισαν», ανέφερε η οικογένειά της σε μια ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Γεννημένη στο Μπουένος Άιρες, η Ολίβια Χάσεϊ ήταν 15 ετών όταν μαζί με τον παρτενέρ της Λέοναρντ Γουάιτινγκ, 16 ετών τότε, ενσάρκωσαν τους διάσημους εραστές στην κινηματογραφική προσαρμογή της τραγωδίας του Ουίλιαμ Σέξπιρ η οποία τιμήθηκε με Όσκαρ.

Το 2023, οι δύο ηθοποιοί είχαν καταθέσει αγωγή κατά του στούντιο Paramount Pictures για μια σκηνή όπου εμφανίζονται γυμνοί χωρίς τη συναίνεσή τους. Αμερικανός δικαστής απέρριψε αργότερα την αγωγή και δικαίωσε την Paramount.

25 Σεπτεμβρίου 1968: Ο σκηνοθέτης του "Romeo and Juliette" Φράνκο Τζεφιφέλι (αριστερά) με την Ολίβια Χάσει και τον Λέοναρντ Γουάιτινγκ στην πρεμιέρα της ταινίας στο Παρίσι

Η Ολίβια Χάσεϊ, που πήρε Χρυσή Σφαίρα "Καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού" για την ερμηνεία της, θα εμφανιστεί αργότερα, μεταξύ άλλων, στην ταινία τρόμου "Black Christmas" (ελληνικός τίτλος, "Τρόμος στο Παρθεναγωγείο") το 1974 και στο "Έγκλημα στον Νείλο", στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της Άγκαθα Κρίστι το 1978.

