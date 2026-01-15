Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απελάσει έναν Βρετανό διπλωμάτη, τον οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας χαρακτήρισε Βρετανό κατάσκοπο.

Η FSB, ο βασικός διάδοχος της επί σοβιετικής περιόδου KGB, κατονόμασε τον Βρετανό διπλωμάτη ως τον Γκάρεθ Σάμιουελ Ντέηβις (Gareth Samuel Davies) και ανακοίνωσε ότι ήταν μυστικός πράκτορας για λογαριασμό της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο Ντέηβις «είχε σταλεί στη Ρωσία υπό κάλυψη ως Δεύτερος Γραμματέας του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στην Βρετανική Πρεσβεία στη Μόσχα, δήλωσε η υπηρεσία.

Ο διπλωμάτης κλήθηκε να εγκαταλείψει τη Ρωσία εντός δύο εβδομάδων.

🚨🇷🇺🇬🇧 Russia’s FSB identifies UK spy in Moscow



Gareth Samuel Davies was sent to Russia under the guise of serving as a secretary in a department of the UK Embassy in Moscow.



He has been ordered to leave Russia within two weeks. pic.twitter.com/9WIvjUqDPr — Sputnik India (@Sputnik_India) January 15, 2026

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της Βρετανίας στη Ρωσία για να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση.

«Επισημάνθηκε και πάλι ότι η Μόσχα δεν θα ανεχτεί τις ενέργειες αδήλωτων αξιωματούχων της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών στη Ρωσία. Επίσης εκδόθηκε προειδοποίηση ότι αν το Λονδίνο κλιμακώσει την κατάσταση η ρωσική πλευρά θα απαντήσει αποφασιστικά με ανάλογο τρόπο», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.