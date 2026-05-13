Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έφτασε στην Κίνα συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία δισεκατομμυριούχων Αμερικανών επιχειρηματιών, μεταξύ των οποίων ο CEO της Tesla, Ίλον Μασκ, και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, γεγονός που αναδεικνύει τα υψηλά διακυβεύματα για τις αμερικανικές εταιρείες καθώς Ουάσιγκτον και Πεκίνο διαπραγματεύονται ζητήματα εμπορίου, τεχνητής νοημοσύνης και του πολέμου στο Ιράν.

Οι επικεφαλής αυτοί, των οποίων η συνολική περιουσία πλησιάζει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, διοικούν εταιρείες με σημαντικά επιχειρηματικά συμφέροντα στην Κίνα, παρά τα χρόνια εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Μασκ, του οποίου η περιουσία ανέρχεται περίπου στα 688 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Ο Χουάνγκ, με περιουσία περίπου 183 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμμετέχει επίσης στην αμερικανική αποστολή, σύμφωνα με λίστα συμμετεχόντων που παραχώρησε ο Λευκός Οίκος στο CBS News.

Ο Μασκ ταξίδεψε με τον κ. Τραμπ στο Air Force One, μαζί με τον Χουάνγκ της Nvidia. Στην πτήση βρισκόταν επίσης ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ, δημιουργός του ντοκιμαντέρ "Melania".

Άλλοι Αμερικανοί επιχειρηματικοί ηγέτες που ταξιδεύουν στο Πεκίνο περιλαμβάνουν τον CEO της Blackstone, Στίβεν Σβάρτσμαν, με περιουσία 47,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και τον CEO της Apple, Τιμ Κουκ, του οποίου η περιουσία ανέρχεται στα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μεταξύ των στελεχών που αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν είναι ο CEO της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, ο CEO της BlackRock, Λάρι Φινκ, και η πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Meta, Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ, σύμφωνα με το Associated Press.

Η Nvidia κατασκευάζει τα τσιπ που συμβάλλουν στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, και ο Χουάνγκ μαζί με άλλα στελέχη θεωρούν το ταξίδι ευκαιρία για ενίσχυση των σχέσεων στην κινεζική αγορά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Τρίτης ότι ο Χουάνγκ επιβιβάστηκε μαζί του στο Air Force One, ενώ παράλληλα ανέδειξε τους επιχειρηματίες που ταξιδεύουν μαζί του στην Κίνα.

Ακολουθούν οι επιχειρηματίες που, σύμφωνα με τον κ. Τραμπ, «ταξιδεύουν προς τη μεγάλη χώρα της Κίνας» μαζί του:

Κριστιάνο Άμον, CEO της Qualcomm

Τιμ Κουκ, CEO της Apple

Λάρι Καλπ, CEO της GE Aerospace

Λάρι Φινκ, CEO της BlackRock

Τζέιν Φρέιζερ, CEO της Citigroup

Τζένσεν Χουάνγκ, CEO της Nvidia

Σαντζάι Μεχρότρα, CEO της Micron Technology

Έλον Μασκ, CEO της Tesla και της SpaceX

Κέλι Όρτμπεργκ, CEO της Boeing

Στίβεν Σβάρτσμαν, CEO της Blackstone

Μπράιαν Σάικς, CEO της Cargill

Ντέιβιντ Σόλομον, CEO της Goldman Sachs

Ο κ. Τραμπ ανέφερε στην ίδια ανάρτηση ότι σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ «να “ανοίξει” την Κίνα ώστε αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να βοηθήσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία να φτάσει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο».

