Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB, αντικατασκοπεία) απέτρεψε απόπειρα εμπρησμού πλάι σε σιδηροτροχιές στην περιφέρεια Πριμόρσκι Κράι -ή Πριμόριε-, στη ρωσική Άπω Ανατολή, που επρόκειτο κατ’ αυτήν να διαπραχθεί κατά διαταγή της ουκρανικής κατασκοπείας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Διαπιστώθηκε ότι δυο 19χρονοι κάτοικοι της Πριμόρσκι Κράι, βάσει διαταγών από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες» και «αναμένοντας να λάβουν χρηματική αμοιβή», σχεδίαζαν να «βάλουν φωτιά σε κιβώτια ρελέ» του συστήματος σηματοδότησης πλάι σε σιδηροτροχιές, μετέδωσε το RIA επικαλούμενο τη FSB.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

