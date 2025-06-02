Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κλινική απεξάρτησης στο κεντρικό Μεξικό, ανέφερε χθες Κυριακή η εισαγγελία στην πολιτεία Γουαναχουάτο.

Έχουν καταγραφτεί το τελευταίο διάστημα κι άλλες πυρκαγιές ή δολοφονικές επιθέσεις σε κέντρα για τοξικομανείς που δεν ελέγχονται από τις αρχές. Οι δομές αυτές μετατρέπονται συχνά σε στόχους καρτέλ των ναρκωτικών για τη στρατολόγηση μελών - σε κάποιες περιπτώσεις, αν οι τοξικοεξαρτημένοι προβάλουν αντίσταση εκτελούνται.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον δήμο Σαν Χοσέ Ιτουρβίδε. Σύμφωνα με πληροφορίες μεξικανικών ΜΜΕ, η καταστροφή εκτυλίχτηκε νωρίς χθες το πρωί (τοπική ώρα).

Μέλη της υπηρεσίας ποινικών ερευνών και της πολιτειακής εισαγγελίας διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια και πιθανούς υπεύθυνους για την τραγωδία, ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές, χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.

Τα πτώματα μεταφέρθηκαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία και οι τραυματίες έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τον Απρίλιο, επίθεση εναντίον κλινικής απεξάρτησης στην πολιτεία Σιναλόα (βορειοδυτικά) είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννιά άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι πέντε.

Πυρκαγιά σε κέντρο απεξάρτησης στο Μεξικό τον Φεβρουάριο προκάλεσε τον θάνατο πέντε ασθενών και την εσπευσμένη απομάκρυνση δεκάδων άλλων.

Η πολιτεία Γουαναχουάτο είναι σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, βρίσκονται εκεί εγκαταστάσεις μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών (Mazda, Toyota), καθώς και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί.

Ωστόσο ταυτόχρονα σπαράσσεται από τη βία, λόγω ιδίως ανελέητων συγκρούσεων ανάμεσα στο Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο -μια από τις ισχυρότερες μεξικανικές συμμορίες- και το τοπικό καρτέλ Σάντα Ρόσα δε Λίμα, τόσο για τον έλεγχο οδών διακίνησης ουσιών, όσο και για αυτόν του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Το 2024 η Γουαναχουάτο ήταν, για ακόμη μια φορά, η μεξικανική πολιτεία όπου διαπράχθηκαν οι περισσότερες ανθρωποκτονίες (3.151) απ’ ότι σε οποιαδήποτε άλλη, αριθμός που ξεπερνά κατά τι το 10% των υποθέσεων αυτής της φύσης που καταγράφτηκαν σε εθνική κλίμακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.