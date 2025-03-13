Πεπεισμένη ότι ο κορωνοϊός διέρρευσε κατά λάθος από κινεζικό εργαστήριο είναι η BND, η υπηρεσία πληροφοριών της Δυτικής Γερμανίας όπως αναφέρουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, δύο γερμανικές εφημερίδες αναφέρουν ότι έχουν ανακαλύψει λεπτομέρειες από μια αξιολόγηση που διενήργησε η κατασκοπευτική υπηρεσία BND το 2020 και οι οποίες δεν ήρθαν ποτέ στην επιφάνεια, σύμφωνα με τις οποίες δίνεται πιθανότητα 80-90% ο κορωνοϊός να διέρρευσε το 2019 κατά λάθος από εργαστήριο.

Η υπηρεσία πληροφοριών είχε ενδείξεις ότι το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν διεξήγαγε πειράματα όπου οι ιοί τροποποιούνται για να γίνουν πιο μεταδοτικοί στον άνθρωπο στο πλαίσιο έρευνας.

Η Κίνα έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάτι τέτοιο λέγοντας ότι η αιτία «θα πρέπει να προσδιοριστεί από επιστήμονες» - και επεσήμανε μια έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σύμφωνα με την οποία η θεωρία διαρροής του ιού από εργαστήριο ήταν «εξαιρετικά απίθανη».

Η θεωρία της διαρροής ιού από εργαστήριο έχει αμφισβητηθεί έντονα από τους επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένων πολλών που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία που να την τεκμηριώνουν.

Ωστόσο, η άλλοτε αμφιλεγόμενη θεωρία κερδίζει συνεχώς έδαφος μεταξύ ορισμένων υπηρεσιών πληροφοριών - με την BND να είναι η τελευταία που αναπαράγει τη θεωρία. Τον περασμένο Ιανουάριο και η αμερικανική CIA δήλωσε ότι ο κορωνοϊός ήταν «πιο πιθανό» να έχει διαρρεύσει από εργαστήριο παρά να προήλθε από ζώα.

Σύμφωνα με την Die Zeit και τη Sueddeutscher Zeitung, η BND συναντήθηκε στο Βερολίνο το 2020 για να εξετάσει την προέλευση του κορωνοϊού σε μια επιχείρηση που ονομάζεται Project Saaremaa. Αξιολόγησε τη θεωρία του εργαστηρίου ως «πιθανή», αν και δεν είχε ισχυρές αποδείξεις.

Η BND βρήκε επίσης ενδείξεις ότι είχαν συμβεί αρκετές παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας στο εργαστήριο.

Η αξιολόγηση ανατέθηκε από το γραφείο της τότε Καγκελαρίου της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, αλλά δεν έγινε ποτέ δημόσια γνωστή μέχρι τώρα.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας Μάο Νινγκ απάντησε σχετικά με τις νέες αποκαλύψεις για την προέλευση του κορωνοϊού: «Πιστεύουμε ότι η ανίχνευση της προέλευσης της Covid-19 είναι ένα επιστημονικό ζήτημα που πρέπει να καθοριστεί από επιστήμονες με επιστημονική προσέγγιση. Το συμπέρασμα ότι μια εργαστηριακή διαρροή είναι εξαιρετικά απίθανη κατέληξε από την κοινή ομάδα εμπειρογνωμόνων Κίνας-ΠΟΥ μετά από επιτόπιες επισκέψεις σε σχετικά εργαστήρια στη Γουχάν και σε συζητήσεις με ερευνητές.

«Αυτό το έγκυρο επιστημονικό συμπέρασμα έχει αναγνωριστεί ευρέως από τη διεθνή κοινότητα και την επιστημονική κοινότητα. Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε μορφή πολιτικής χειραγώγησης σχετικά με το ζήτημα του εντοπισμού της προέλευσης της Covid-19».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.